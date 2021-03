“Momento monumental en la historia”: la NFL expande su calendario con un partido extra por equipo y ahora son 17

Un paso histórico fue anunciado este martes por la NFL: el aumento oficial de partidos en la temporada regular a 17 por equipo a partir de este año. El cambio generará más ganancias para la liga.

La decisión supone la cristalización del deseo general de los aficionados de ver más partidos de temporada, aunque algunos analistas y jugadores de la NFL han expresado preocupación por el desgaste físico y el riesgo de más lesiones.

Acompañado del juego 17 por conjunto, los cambios incluyen la mayor internacionalización de la liga, pues cada equipo disputará el menos un juego en el extranjero cada ocho años. Reino Unido, México y Canadá son los principales mercados de la liga, pero no se detalló si otros países recibirán partidos.

“Este es un momento monumental en la historia de la NFL”, dijo el comisionado Roger Goodell. “Uno de los beneficios de que cada equipo juegue 17 partidos de temporada regular es nuestra habilidad de que nuestro juego siga creciendo alrededor del mundo“.

La temporada de la NFL ha consistido de 16 partidos desde 1978, cuando aumentó de los 14 que se jugaban hasta entonces.

Beginning in 2021, the NFL is expanding to a 17-game regular season. pic.twitter.com/skNisJwPS2

En concreto, el partido adicional de esta temporada por equipo será un encuentro interconferencias (AFC vs. NFC), con cada equipo de la AFC recibiendo la visita de un equipo de la NFC. Algunos de estos partidos atractivos en la campaña serán Green Bay en Kansas City, Los Angeles Rams en Baltimore y Dallas en New England.

La temporada regular iniciará el 9 de septiembre y concluirá el 9 de enero. El Super Bowl LVI se jugará el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Today the NFL and the Los Angeles Super Bowl Host Committee confirmed Super Bowl LVI will be played on February 13, 2022, at SoFi Stadium! The countdown is on. Learn more at https://t.co/SpfNcAI1V0 pic.twitter.com/ao932nwUwy

— Los Angeles Sports & Entertainment Commission (@LASEC) March 30, 2021