Árbitro serbio es condenado a pasar 15 meses en la cárcel por influir en resultados

Srdjan Obradovic finalmente ha sido condenado a cumplir 15 meses en la cárcel, luego de ser demostrado que influyó intencionalmente en un partido de la primera división del fútbol serbio, entre el Spartak Subotica y Radnicki Nis en el año 2018. Además, el arbitro fue inhabilitado durante los próximos diez años.

La decisión fue dictaminada por la Sala de Lucha contra la Corrupción del Alto Tribulan de Novi Sad, según informó Tanjug, una agencia de noticias de Serbia. La condena imposibilita el ejercicio de algún cargo por parte de Obradovic, en la federación de dicho país.

Some of the most blatantly corrupt refereeing you'll ever see.

Some background – Spartak Subotica were playing Radnicki Nis in a match that directly determined the Europa League spot in the Serbian League. This was their 2nd pen of the game awarded by referee Srdjan Obradovic. pic.twitter.com/i1dJD59MGd

