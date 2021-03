Arrestan a mujer que intentó ingresar con un cuchillo a la mansión de Drake en Toronto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En los últimos días diversos artistas se han llevado tremendo susto por los intrusos que han merodeado o ingresado en sus propiedades, primero fueron Camila Cabello y Shawn Mendes los que sufrieron el robo de una camioneta de lujo, y ahora tocó el turno a Drake, al darse a conocer que una mujer fue detenida afuera de su casa en Toronto.

De acuerdo a las autoridades, el martes 30 de marzo, alrededor de las 4:50 p.m., se logró el arresto de una mujer que merodeaba la mansión del rapero con cuchillo en mano.

“Una mujer adulta que portaba un cuchillo fue arrestada. No logró entrar a la propiedad y no hay heridos. No está claro qué hacía en la residencia, pero no tuvo comunicación alguna con el dueño”, señaló una fuente policiaca en entrevista con el diario británico The Sun.

Aunque las autoridades no hacen referencia a heridos, The Sun asegura que la detenida golpeó a un guardia de seguridad con un tubo de metal.

Esta no es la primera ocasión en que Drake sufre por la presencia de intrusos en sus propiedades, pues en 2017 fue ‘visitado’ por Mesha Collins, una joven que burló la seguridad de su vivienda en Los Ángeles y logró meterse hasta la cocina, en donde se tomó varias sodas y otras bebidas refrescantes.

Así es su mansión de Toronto

La vivienda de Drake, cuyo valor rondaría los $100 millones de dólares y que simula haber sido edificada en el Siglo XIX, cuenta con una cancha de basquetbol diseñada a su gusto.

Para llegar a la cocina se tiene que pasar por un pasillo de mármol blanco que es una de las principales atracciones.

Otra de las habitaciones que llaman la atención es la sala, donde tiene un extravagante piano de cola que está rodeado de elegantes muebles, así como un majestuoso candelabro que simula el fabricado para la Ópera Metropolitana de Nueva York.

La suite de Drake cuenta con una extensión de 3,200 pies cuadrados y una terraza de 1,100 pies cuadrados.

También tiene una tina de mármol negro que pesa alrededor de 4,000 libras, así como un armario de dos pisos.

Al igual cuenta con un vestíbulo, un sauna, un bar, salas de masaje, un gimnasio, una piscina climatizada, un estudio de grabación, sala de jerseys deportivos, un garaje para 10 vehículos y cuatro dormitorios ideales para sus invitados.

