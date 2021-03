A casi cinco años de su muerte, sigue el pleito por dos de las casas de Juan Gabriel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En días recientes te dimos a conocer que las dos casas de Juan Gabriel, en Torreón, Coahuila, habían sido víctimas de la delincuencia.

Ahora las mismas residencias volvieron a ser noticia por el pleito incesante que existe entre Silvia Urquidi y Guillermo Pous, quienes reclaman la propiedad de las mismas.

Las dos casas, ubicadas entre las calles Orquídeas y Petunias, en la colonia Torreón Jardín, aparecen a nombre de Silvia, pero Guillermo, quien dice ser el albacea del fallecido cantante, asegura que fueron adquiridas, en el año 2000, con el dinero del ‘Divo de Juárez’, por lo que no descansará hasta recuperarlas.

“Las propiedades se encuentran a nombre de la señora, sin embargo, la manera en que las adquirió fue consecuencia de un contrato de comisión mercantil que firmó con don Alberto, las compró con el dinero que le dio don Alberto, y posteriormente se escriturarían a nombre de quien Alberto decidiera”, declaró Pous en entrevista con la revista TVyNovelas.

Aunque las escrituras están a nombre de Silvia Urquidi, el abogado asegura que no pueden ser vendidas, pues fueron escrituradas con una restricción de por medio.

“Cuando se resuelva este litigio y se vea que ella dispuso de propiedades cuando sabía que no podía hacerlo, a pesar de que se encontraban a su nombre, entonces me voy a ir sobre la señora Urquidi y sobre los compradores. Por eso, si hay gente que esté interesada en las propiedades, lo mejor que podría hacer es no comprarlas, porque adquirirían una enorme contingencia, pueden perder su dinero junto con la propiedad”, señaló el litigante.

Lo señalamientos de Pous fueron respondidos por Silvia, quien asegura contar con toda la documentación necesaria para demostrar que es la dueña legítima de ambos inmuebles y que puede hacer con ellos lo que quiera y sin limitaciones.

“Guillermo Pous e Iván Aguilera pelean que yo las compré con el dinero de Alberto, entonces, que lo comprueben ante un juez. ¿Cuándo escucharon a Juan Gabriel hablar sobre las propiedades? Yo tengo un correo que me envió Alberto en 2015, un año antes de que muriera, y lo hago público porque ya me cansé de que estén diciendo que yo no soy su amiga. Las casas se compraron en el 2000 y Alberto falleció en 2016”, comentó la amiga del intérprete de ‘Querida’.

En la actualidad las dos propiedades, una habitable y la otra que está considerada como terreno debido a su deterioro, están a la venta, pero hasta el momento no ha habido nadie interesado en adquirirlas.

