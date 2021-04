VIDEO: Impresionante incendio amenaza a vecindario de Compton en Los Ángeles

Un vecindario de Compton, al sur de Los Ángeles, se encontraba amenazado la tarde del miércoles tras producirse un enorme incendio que incluyó explosiones.

Imágenes aéreas de video mostraron el momento en que un viejo almacén aparentemente de bases de madera en la calle de Alameda cerca de la avenida Rosecrans arde en llamas y se producen fuertes explosiones, levantándose una masiva columna de humo.

El incendio comenzó de manera extraoficial con fuego en un árbol y luego el viento hizo que el fuego se extendiera al lote industrial/comercial. Al menos otras dos estructuras se incendiaron también.

WATCH LIVE: Firefighter continue to battle a large fire in Compton, with multiple structures damaged and nearby streets closed. https://t.co/oici37gOqQ pic.twitter.com/v0Yt39H0I3

Las autoridades evacuaron a residentes del área y se informó del cierre de calles en los alrededores.

**Road Closures** Long Beach Blvd-Rosecrans Ave, Alameda St-Rosecrans Ave, Rosecrans Ave-Willowbrook Ave, Alameda St-Compton Blvd, Willowbrook Ave- Elm St, Willowbrook Ave- Spruce St.

Please find alternate routes and stay away from the area till further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) April 1, 2021