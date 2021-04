Horóscopo: Qué le espera al signo de Cáncer en abril del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu energía sensible se va a entremezclar con la intensa influencia de Marte. Vas a estar al galope de una acción muy energizada. Consejo: reabastécete con esta frecuencia vital, toma decisiones, define lo pendiente y no te guardes los enojos para que estos no imploten en tu cuerpo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Mercurio, Neptuno y Venus en nueve, vas a ir a buscar personas, conocimientos, actividades que amplíen el universo de tu mente. ¿Un curso que te atrape y que te abra a una visión diferente? ¿Un encuentro casual de una sorprendente y profunda conexión espiritual? ¿Un viaje? Prepárate para esto y más.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, un juego limpio en el que genuinamente va a circular energía de amor. Si no estás en una relación, tu apertura y tu magnetismo van a convocarte a una propuesta emocional atrevida, serena y atractiva a la vez.

EL DESAFÍO. No victimizarte.

LA OPORTUNIDAD. Un acuerdo económico muy conveniente.

TU ALIADO. Tauro te acompaña discretamente.

Te puede interesar:

¿Necesitas relajación? Conoce cuál es el té ideal para ti, según tu signo

Qué signos son los más materialistas del Zodiaco

Predicciones financieras: ¿Tu signo del Zodiaco tendrá dinero lo que resta del año?