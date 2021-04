Narcos emboscan a policías, matan a 4 y dejan heridos a otros 7 cerca de la frontera

Cuatro policías muertos y siete más lesionados fue el saldo de una emboscada al estilo del narcotráfico registrada en el municipio de Madera, en el estado fronterizo de Chihuahua, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

A decir de investigaciones, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron sorprendidos por el grupo de la delincuencia organizada.

Four police officers were killed and seven more were injured in the municipality of Madera, #Chihuahua, after an ambush by gunmen. The ambush occurred in the town of La Concha during a surveillance patrol. #Mexico pic.twitter.com/P465vxgPFI

