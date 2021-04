Niño y bebé que murieron en residencia de Las Vegas por un incendio son identificados

Las autoridades del Condado Clark identificaron a los dos pequeños niños que perdieron la vida en un incendio ocurrido en una casa del este de Las Vegas, una de las tragedias más lamentables del año en Nevada.

La oficina forense del condado dijo que Quamaine Richardson Jr., de 2 años, y London Richardson, una bebé de tan solo 2 meses, son los niños que murieron en el incendio ocurrido el martes por la mañana, según un reporte del canal local CBS 8.

DEADLY FIRE INVESTIGATION: We are still waiting for more information about the fire that killed two children in the northeast valley. The home is now boarded up and now many are left wondering how this all started. https://t.co/cwamQUYH2A

