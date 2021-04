Ángela Aguilar revela detalles del sencillo “En Realidad”, el cual fue escrito por Ana Bárbara

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ángela Aguilar está imparable y, para probarlo, no sólo alista un disco inédito, festivo y muy alegre, para su lanzamiento en un julio próximo, sino que ya está grabando otro más melancólico y romántico para el 2022.

Luego del exitazo que se agenció con “Dime Cómo Quieres”, que cantó con Christian Nodal, y de clásicos que retomó con amplia aceptación, como “La Llorona” y “Como la Flor”, la también influencer y empresaria se renovó incluso en imagen.

“Estoy estrenando imagen, que elegimos para el video que sale con la canción. Más que mis vestidos como antes, uso pantalón, el cabello largo, muy vaquera y con sombrero. Casi nunca había usado el sombrero en el escenario, aquí en el rancho sí, pero no mucho en público´”, mencionó.

“Yo creo que el cabello me lo corto ya pronto, porque sí estoy preparando la nueva imagen, vestidos con bordados diferentes, algunos más modernos, joyas más auténticas y tradicionales“, compartió la intérprete de 17 años en entrevista desde el rancho familiar en Zacatecas, donde se la ha pasado durante un año por la pandemia.

La menor de la dinastía Aguilar, quien en menos de tres años se ha convertido en una de las jóvenes de más impacto en la industria musical de Latinoamérica, reveló algunos detalles de su primer sencillo, “En Realidad”, el cual escribió Ana Bárbara y produjo su papá, Pepe Aguilar, el cual se estrena este viernes 2 de abril con videoclip incluido.

“Me escribió Ana, que es muy amiga de mi papá, es como mi tía querida, pues me conoce desde niña, y me dijo: ‘¿qué te parece?’. Me encantó, se la pedí. Y mi papá ahí lo tienes, trabaje y trabaje. Es una canción que habla de amor, del enamoramiento. Para una niña más chiquita que yo, que está en su primera relación, y está diciendo ‘¡ah, me estoy enamorando! Es una sensación muy linda. O lo opuesto, que está llegando a una relación que dices ‘chin, me estoy enamorando, ¿qué voy a hacer?’. Porque a lo mejor no es una relación tan linda. Tiene las dos caras de la moneda”, platicó Ángela, quien quedó encantada con la pieza hecha por Ana Bárbara, y que ella misma había grabado, pero que nunca dio a conocer, según contó

“Mi papá es mi productor, un gran artista, no sugiere nada fuera de lugar o que sabe que no me va a gustar. Ya me conoce y confío en él. Mis papás me están guiando por un camino increíble”, agregó.

Ángela, quien suma más de 15 millones de adeptos, entre suscriptores, oyentes y seguidores, en diversas plataformas, señaló que en algún disco próximo honrará a su abuela, Flor Silvestre, fallecida el año pasado.

“He escrito algunas canciones sobre el tema, pero este álbum es más de felicidad, de amor, de esperanza, más festivo. Yo creo que en el siguiente, que ya estoy empezando a grabar, sí tendrá más cosas de añoranza. Por ahora creo que a mi abuelita Flor le habría gustado verme bailar y sonreír. Yo me tardo mucho tiempo en quedarme satisfecha con las cosas, y ya necesito empezar a trabajar algo para que esté listo en el siguiente año y nos guste a todos. Por eso estoy en este disco y el que viene”, puntualizó.