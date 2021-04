Así fue la historia de la supuesta amante del príncipe William

William y Kate Middleton presumen de tener un matrimonio sólido, sin embargo nada es perfecto y ellos no son la excepción, este episodio de su vida lo prueba.

Se trata del escándalo que vivió el futuro rey con Rose Hanbury, de 37 años, una íntima amiga de la pareja que se distanció de ellos en el 2019, luego de que aparecieran unas comprometedoras imágenes del príncipe y la marquesa de Cholmondeley. Ocurrió en abril del 2019, las instantáneas que irrumpieron en los medios británicos mostraban que el heredero al trono estaba disfrutando de una velada con Hanbury, en un exclusivo club nocturno.

Wondering if #RoseHanbury is happy about how her "How I got World Famous" story is coming up. pic.twitter.com/RG4PEVTV1C

— suhavithinkssheisfunny (@deadconfetti) April 25, 2019