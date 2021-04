OFICIAL: Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto saldrán del retiro para enfrentarse en una pelea

Dos grandes boxeadores volverán al ring. El Concejo Mundial de Boxeo lo ha hecho oficial. Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto saldrán del retiro para medirse un una pelea de exhibición con sede y fecha aún por confirmar.

Desde el 17 de mayo de 2014, Márquez le había puesto fin a su carrera profesional. En aquella ocasión venció al estadounidense Mike Alvarado. No fue hasta el año 2017 que ‘Dinamita’ anunció su retiro de los cuadriláteros y dejó un récord de 56-7-1.

Cotto 🆚 Marquez

Two legends collide in an exhibition match to show off their great talent 🔝🥊 pic.twitter.com/5Tx2g9Zzjs

