Identifican a un estudiante de Florida golpeando con una patineta a un policía durante el asalto al Capitolio

Un estudiante universitario de Florida ha sido expuesto después de que el FBI difundiera unas imágenes en el que aparece el joven golpeando a un policía durante el asalto al Capitolio del mes de enero.

Funcionarios de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dijeron que Grady Douglas Owens había sido arrestado en Orlando y que había comparecido ante un juez el jueves por la tarde.

NEW: Grady Douglas Owens was taken into custody today by #FBI Tampa on charges relating to his role in the riot and siege at the U.S. Capitol on 1/6/21. Updates will be posted in PACER and here: https://t.co/aQKZQMbUZ2 — FBI Tampa (@FBITampa) April 1, 2021

Owens es estudiante de producción musical en la Universidad Full Sail de Florida Central y vive en un complejo de apartamentos en Winter Park. El joven ha estado bajo custodia federal toda la noche ya que el juez ha pospuesto su audiencia de fianza hasta este viernes por la mañana.

De acuerdo al informe, Owens fue identificado en un video de la cámara corporal de un policía. Él formaba parte de los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Durante el altercado, Owens usó una patineta negra para golpear al oficial del Departamento de Policía Metropolitana Christopher Boyle en la cabeza, según muestran los registros.

Las autoridades dijeron que Boyle sufrió una conmoción cerebral y una lesión en el dedo meñique derecho.

The Department of Justice reported on Thursday that Grady Douglas Owens has been arrested and is in custody in Orlando.​ https://t.co/gR2fwxo8xr — FOX 7 Austin (@fox7austin) April 2, 2021

Las imágenes del video de la cámara corporal se utilizaron para publicar un mensaje de búsqueda con la esperanza de identificar a Owens. El 16 de febrero, un agente que investigaba el caso notó que el mismo hombre aparecía en una página de Twitter llamada @SeditionHunters, que se dedica a ayudar a identificar a los involucrados en el motín.

Los registros muestran que el agente usó una imagen más clara obtenida de la página de Twitter para realizar una búsqueda de imágenes y terminó localizando el perfil de Instagram de Owens.

shout outs to @SeditionHunters in the latest FBI affidavit! Grady Douglas OWENS was arrested April 1 on 4 charges, and is detained pending a detention hearing April 2https://t.co/ckPvw7buJqhttps://t.co/CEI63RHVvvhttps://t.co/VR8iP4ZFra #SeditionHunters pic.twitter.com/ukWURT4YOn — benny bryant (@bennybryant17) April 1, 2021

El joven fue fotografiado en su Instagram con la misma gorra que llevaba durante el motín. Las autoridades dijeron que usaron el nombre del perfil de Instagram de Owens para ubicar la información del vehículo y eso los llevó a descubrir que él era un estudiante de Full Sail y que vive en un complejo de Winter Park.

ALERT: Federal prosecutors charge another Central Floridian for role in Jan 6 U.S. Capitol riot. Prosecutors say “Grady Douglas Owens” will appear in front of a federal judge in Orlando this afternoon at 3:00PM. 250+ people charged including dozens of Floridians. pic.twitter.com/SDOqYhfUZe — Greg Angel (@NewsGuyGreg) April 1, 2021

Un empleado de la escuela reconoció al joven cuando un agente le enseñó varias fotografías. Ahora, Owens se enfrenta a tres delitos graves y un cargo menor, incluida la agresión a un oficial con un arma.

Si es declarado culpable de los cuatro cargos, podría pasar hasta 31 años en prisión y enfrentar una multa de $600 mil.