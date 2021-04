Expertos confirman que la variante de India del coronavirus tiene presencia en Estados Unidos

El primer caso de la variante de COVID-19 de India ha sido detectado en los Estados Unidos, aseguraron este sábado investigadores de la Universidad de Stanford.

El caso fue detectado en el norte de California, en un paciente del área de la Bahía de San Francisco. De acuerdo con un reporte de NBC News, la vocera Lisa Kim, de Stanford Health Care, dijo que ellos creen que se trata del primer caso con esta variante en los Estados Unidos.

La variante del coronavirus de India, también conocida como “doble mutante”, fue detectada el mes pasado por autoridades de ese país asiático, donde recientemente se reportaron más de 47,000 nuevos casos de infección en un lapso de 24 horas según un reporte de The Associated Press. Sin embargo, aún se investiga si la variante es la real razón de dicha alza en los casos.

A new "double mutant" variant of the coronavirus has been detected from samples collected in India. Officials are checking whether the variant may be more infectious, or less affected by vaccines

https://t.co/lQHowRmbin

— The Asia Group (@TheAsiaGroup) March 27, 2021