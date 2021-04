Francisca Lachapel recibe el apoyo de Chiquis Rivera y más celebridades

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que Francisca Lachapel publicara un video en donde confiesa lo mal que se siente por la ola de críticas sobre su embarazo y cómo luce, la presentadora de ‘Despierta América’ recibe el apoyo de Chiquis Rivera y más celebridades.

A menos de 4 horas de haber subido una confesión de casi 10 minutos, en donde le habla a quienes le dicen ‘gorda’, o que se viste como una mujer mayor y todo tipo de críticas, el video lleva más de 14 mil comentarios de apoyo.

Muchos de ellos son de colegas y celebridades tales como Chiquibaby del show de la competencia, ‘Hoy Día’, quien también está embarazada, Karla Monroig, Larry Hernández, Olga Tañón y el propio Julián Gil con quien tuvo un altercado hace algunos días cuando Lachapel dijo que el actor debía dejar de hablar de su ex, Marjorie de Sousa.

A continuación encontrarás muchos de los mensajes de apoyo de los famosos a Francisca:

“Eres un amor!!!!!!!! Bella! Fuerte!!!!! Estoy contigo. Estoy muy orgullosa de ti por hablar de este tema, la gente tiene que saber la verdad de las cosas!!! Te aplaudo!!!!!!”, Chiquis Rivera.

“Dales con todo!!! 👏👏👏👏👏👏👏 👏👏👏👏👏👏 muy orgulloso de ti!! Love u! Y deja de decir que no eres la embarazada perfecta!!! ERES LA EMBARAZADA PERFECTA PORQUR CADA UNA ES PERFECTA EN SU DIFERENCIA!!! Love u”, Jomari Goyso.

“Amore a palabra necias, oídos sordos! Disfruta tu momento y tu bebé al máximo! 🙏🏼✨ Dios te bendice grandemente! 🙌🔥”, Clarissa Molina.

“Me encantaría ver más personas en el ambiente tan hermosas , genuinas y sinceras como tu.

Eres una buena mujer y esto es lo que realmente vale ! Dios te proteja y te bendiga por siempre ! Un abrazote apreta’o !!!!🎀”, Olga Tañón.

“Duele ver que una mujer que está viviendo el proceso más hermoso de la vida, que es un embarazo, tiene que estar lidiando con esta situación. Qué bueno que levantas tu voz, porque todas debemos hacerlo. Amé tu mensaje y lo voy a compartir! Y siempre recuerda, compatriota querida, que tú eres la única que tiene el poder de permitir que las cosas te hieran o no. EL PODER ES TUYO. Dios los bendiga !”, Lourdes Stephen.

“Amiga abrazo grande y Dios contigo así que nadie podrá quitarte tu Luz bella 🙌”, Larry Hernández.

“Pero estás más linda que nunca! Te lo dije cuando te ví!!!! No hagas caso a ningún comentario negativo! ❤️❤️❤️❤️❤️”, Quique Usales.

“Francis bella, estás en la etapa más hermosa de tu vida. Haz sido y siempre serás bella por dentro y por fuera. Los que tenemos el placer de conocerte, sabemos el maravilloso ser humano que eres. Desafortunadamente, con esto de las redes sociales la gente se esconde detrás de un perfil para escribir comentarios necios que estoy segura ni piensan y mucho menos se atreverían a decir en persona. Estás DIVINA!!!!! Te adoro”, Carolina Sarassa.

“Fran te ves bella! Que tristeza escuchar que hay personas tan insensibles que no respeten el hermoso proceso de una mujer embarazada. Comprendo como te sientes porque lo viví y sí, esos comentarios duelen y afectan. Más cuando vienen de otras mujeres que en teoría deben ser más empáticas. Deseo de corazón que Dios te dé sabiduría para filtrar esos comentarios y que nada ni nadie pueda empañar este momento tan único que estás viviendo. Usualmente ese tipo de comentarios nacen de sus propias insatisfacciones e inseguridades. Tu sigue brillando princesa y disfruta cada momento de tu primer embarazo. Dios los bendiga”, Karla Monroig.

“Francisca no hagas caso …. no estás gorda … estás llenita de un ser que te hará la mujer y la mamá más feliz del mundo …Que no eres perfecta? Y quien es perfecto? Nadie … Disfruta tu maternidad que es la etapa mas linda de una mujer ❤️ Te queremos 🙏🏼”, Julián Gil.

“Francisca Muñeca tu eres toda una GRAN Mujer que esta a punto de convertirse en mamá, la gente siempre va a comentar y criticar y nunca le daremos gusto a nadie, disfruta este momento y estoy contigo pasando cambios que al final valdrán MIL la pena !!!! 💋 👶 👧 felicidades !!!”, Chiquibaby.

“Mi Fran hermosa esa gente que critica es solo gente acomplejada que les hace sentir bien el hacer sentir mal a los demás. Te ves hermosa! No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Estoy muy orgullosa de ti y yo creo q eres la embarazada PERFECTA! ♥️🙏🏽”, Sandra Echeverría.

“Como dice la Biblia! porque de la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34). Todos esos comentarios de mal gusto se quedan tan pequeños y vacíos ante la bendición y felicidad que estás viviendo! Estas bella! Keep it up! God is good 🙌🏻❤️🙏🏻 TQM”, Jackie Guerrido.

Francisca, quien desde que ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ ha sido blanco de bullying, esta vez dijo basta y decidió prender la cámara de su celular y salir a defenerse.

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, que tenga cuidado… Un sin número de cosas y no solo escrito, también ha habido personas que me lo han dicho en mi cara, entonces yo ante esos comentarios me he quedado en shock y con la boca abierta, porque ni puedo entender todavía la falta de sensibilidad”, comenzó diciendo.