Abogados: Hispana que acusa a Deshaun Watson por asalto sexual exigió $100,000 dólares para guardar silencio

HOUSTON – La hispana que el martes acusó en público al mariscal de los Houston Texans Deshaun Watson por asalto sexual, y que fue la primera de 22 presuntas víctimas que entabló una demanda contra el mariscal le exigió $100,000 dólares para quedarse callada sobre el supuesto asalto, según revelaron los abogados que representan al jugador.

Sentada a un costado de su abogado, Tony Buzbee, Ashley Solis se identificó como víctima de asalto sexual el martes al mediodía durante una conferencia de prensa en Houston.

“Algunos días me siento como un héroe, otros días me siento como una fracasada”, dijo Solis. “Recuerdo el incidente una y otra vez en mi cabeza como sí me estuviera tratando de despertar de una horrible pesadilla, excepto que la pesadilla es real”, agregó la masajista.

Solis contó que el supuesto asalto ocurrió en su propia casa.

La mujer que es residente de Houston es una masajista certificada y en sus declaraciones aseguró que el presunto incidente con Watson la ha dejado dañada al grado de que no puede ejercer adecuadamente su profesión por el trauma.

“No dejare que Watson gane. Tiene que responder por sus acciones”, sentenció Solis.

En respuesta a las acusaciones el abogado de Watson, Rusty Hardin, difundió a los medios un comunicado donde asegura que Solis y Buzbee le exigieron a Watson $100,000 dólares para guardar silencio sobre el incidente.

Hardin dijo que Solis durante la conferencia de prensa declaró que su demanda no estaba motivada por el dinero, pero que documentos que el equipo de Watson tiene en su posesión, incluyendo e-mails donde Buzbee exige el dinero, “muestran lo contrario”.

“La demanda de mi cliente es $100,000 dólares”, escribió (9 de febrero, 2021) en un e-mail Cornelia-Brandfield Harvey, asociada de Buzbee. Horas después Brandfield Harvey en otro e-mail sentenció que la propuesta tenía un plazo hasta el viernes de esa semana.

