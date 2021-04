Costco está vendiendo estas botanas inspiradas en las galletas de las Girl Scouts

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los fanáticos de las galletas de las Girl Scouts recibieron una buena noticia, pues las Girl Scout Thin Mints Almonds llegaron a Costco.

Las Samoas, Tagalongs, Do-si-Do’s y las Thin Mints son las favoritas, pero para aquellos que gozan particularmente de las Thin Mints, Costco tiene algo especial, pues estas almendras cubiertas con este característico sabor de las exploradoras están disponibles en envases de una libra.

La famosa cuenta de Instagram Costco Deals publicó la fotografía de esta nueva delicia, y, aunque fue visto en Aloha, Oregón, la publicación recomienda ir corriendo a buscar estas almendras a tu Costco más cercano.

Además, dicha publicación revela que tienen un costo de $12.99 en su paquete de 30 oz.

Las almendras crujientes están cubiertas de chocolate negro con sabor a menta y 8 piezas de almendras cuentan con 170 calorías, 7 gramos de azúcares totales y 3.5 gramos de grasa saturada.

“Licencia oficial de Girl Scouts of the USA, una organización sin fines de lucro”, se puede leer en el empaque, por si pensabas que estas almendras no estaban asociadas con Girl Scouts of the USA.

Los comentarios de los consumidores en esta publicación demuestran la emoción que causa este nuevo producto.

