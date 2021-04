El Air Force Two: Exosonic desarrolla jet supersónico para el gobierno de Estados Unidos

Exosonic, una empresa de California, recibió un contrato de la Dirección Ejecutiva y Presidencial de Transporte Aéreo (PE, por sus siglas en inglés), para desarrollar un avión supersónico para el gobierno de los Estados Unidos.

“Our vision is to become the aircraft manufacturer that provides supersonic low boom airplanes to the public.” Read @ScannNews ’s interview of CEO & Co-Founder Norris Tie about the motivation behind Exosonic and our plans for the future. https://t.co/mfiOCKyvr6 pic.twitter.com/6ZchuENqoY

De acuerdo con información publicada por CNN se trata de un avión de transporte ejecutivo diseñado para trasladar a los distinguidos visitantes de la rama ejecutiva estadounidense.

Es una nave para 31 pasajeros con lo más reciente para jets ejecutivos: asientos de cuero de lujo, accesorios de roble y cuarzo, suites privadas para trabajar y descansar, y que alcanza velocidades de crucero del doble que los aviones existentes.

"The cabin design was inspired by the US Executive Branch and its mission and values, as well as the peregrine falcon, renowned for its speed — both by its movement and by its beautiful look." Read @CNN's story for the first look at our exec. interior. https://t.co/EhDwITBYPa

