PES 2021 Mobile alcanzó 400 millones de descargas y lo celebrarán junto a Messi

El videojuego PES Mobile 2021, de la compañía japonesa Konami, es uno de los títulos que ha tenido mayor éxitos en los aparatos móviles IOS y Android. incluso, Konami ha anunciado que el famoso videojuego de fútbol logró alcanzar la sorprendente cifra de 400 millones de descargas. Para celebrar el gran alcance conseguido, los creadores anunciaron que emitirán una entrevista en exclusiva con Lionel Messi, quien es uno de los embajadores del videojuego.

To celebrate this huge milestone, we're holding a #MessiChallenge Quiz where you'll have to guess which iconic match Messi is talking about in his interview 🤔

Esta entrevista formará parte de una campaña que ha venido desarrollando la saga, bajo el hashtag “#MessiChallenge“. Esta iniciativa consta en responder preguntas acerca del jugador histórico del FC Barcelona y de la selección Argentina. Si en la dinámica logran participar más de 40 mil personas, Konami comenzará una nueva variante en torno al futbolista que será denominada “Momentos Icónicos“.

The third clue for the #MessiChallenge Quiz is here 👏

【Clue 3】

Join in to reach 40K answers so everyone can receive Iconic Moment Messi!

