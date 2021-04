Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Conversación en el Lucas

El Lucas Museum of Narrative Art –todavía bajo construcción en Los Angeles– está de manteles largos porque es la nueva casa de The History of California, un archivo que incluye más de 350 objetos relacionados con el monumental trabajo de arte, popularmente conocido como The Great Wall of Los Angeles, que la muralista Judy Baca comenzó a crear en 1978. El archivo y ejecución de un mural de 2,754 pies sigue en desarrollo, e incluye planos, dibujos de conceptos, estudios, planos del sitio, bosquejos y notas de correspondencia.

En este marco, este museo llevará a cabo Stories from The Great Wall of Los Angeles: Judy Baca in Conversation, una reunión virtual en la que participarán Judy Baca, Sandra Jackson-Dumont, directora de esta institución, y Pilar Tompkins Rivas, curadora jefe del museo. Hablarán de la práctica artística de Baca y de sus planes para expandir The History of California, creado en el Tujunga Wash, un canal para el control de inundaciones al noroeste del centro de Los Angeles; el trabajo de media milla representa la historia de California, desde la prehistoria hasta la mitad del siglo 20. Miércoles 5 a 6 pm, hora del Pacífico. Gratis. Se transmitirá en vivo desde el canal de Youtube del museo. Se recomienda registrarse con anticipación para recibir recordatorios del evento. Informes lucasmuseum.org/signup.

Teatro de Chile

“The Return of the Dragon” es la nueva obra del reconocido guionista y director chileno, Guillermo Calderón, y se presentará virtualmente este fin de semana en el sitio web del Roy and Edna Disney/CalArts Theater de Los Angeles, en español con subtítulos en inglés.

Esta pieza es una historia acerca de un grupo de artistas que se reúnen para comenzar a crear el trabajo dentro de la comunidad teatral de avanzada. La trama ofrece una ventana, una reflexión sobre el oportunismo y la violencia. Con el nuevo trabajo –producido por la Fundación Teatro a Mil, de Santiago, Chile– Calderón ha desarrollado una visión audiovisual que adopta el formato de microdocumental, expresamente hecho en el contexto de las nuevas circunstancias de confinamiento. Luego de ambas presentaciones habrá una conversación por Zoom con Calderón y con la experta Jennifer Thompson, profesora en el Theatre Arts and Latin American and Latinx Studies Programs de la University of Pennsylvania. Actuada por Luis Cerda, Camila González y Francisca Lewin. Sábado 5 pm, y domingo 3 pm, ambos horario del Pacífico. Boletos $8 a $15. Informes redcat.org.

Música en el Bowl

Hace cien años el Hollywood Bowl de Los Angeles celebró el primer evento de su historia: el servicio del amanecer de pascua. Ahora, Gustavo Dudamel y la LA Phil celebran este memorable momento en el episodio más reciente de la serie gratuita Sound/Stage, en la que se incluye la presentación de música de Bach y Mozart –de este último bajo la interpretación de la soprano Nadine Sierra– mientras que la música gospel estará a cargo del dúo Mary Mary, que cantará el clásico “All Hail the Power of Jesus’ Name”.

En este episodio, que ya está disponible en la página oficial del Hollywood Bowl, se podrá escuchar “Air Pour Les Trompetes”, una suite en A mayor de Bach para clave. Luego se interpretará “Exsultate, Jubilate”, una obra festiva que Mozart escribió a los 17 años. Será interpretada por Nadine Sierra, la cantante más joven en ganar el Marilyn Horne Foundation Vocal Competition. Y como parte de este concierto, se incluyen actividades para la familia, que en esta ocasión consisten en encontrar el camino que va del Walt Disney Concert Hall al Hollywood Bowl a través de un laberinto; descifrar un código para descubrir músicos que se han presentado en el Hollywood Bowl en sus cien años de historia, y hacer un viaje virtual a través del Bowl, durante el cual se aprende de su historia, su diseño, y el rango de performers y presentadores que han subido a su escenario en esta centuria. Para las tres actividades hay hojas que se pueden descargar en el sitio web del Bowl. Gratis. Disponible en laphil.com.

Kusama en Nueva York

“Kusama: Cosmic Nature”, obra de la celebrada artistas japonesa Yayoi Kusama, finalmente abrió sus puertas en el Botanical Garden de Nueva York (2900 Southern Blvd., Bronx); está instalada en el exterior de este lugar en un jardín de una extensión de 250 acres. Cuatro de los proyectos están haciendo su debut en la ciudad, entre ellos Infinity Mirrored Room–Illusion Inside the Heart, que será mostrado en una estructura en forma de cubo localizada en el jardín. Para evitar aglomeraciones, es necesario adquirir boletos con el tiempo especificado para ver esta pieza.

En el resto del lugar, habrá una instalación con un invernadero interactivo, en el que los visitantes podrán pegar calcomanías con dibujos de color coral en todo el interior, con lo que tomarán parte una de las piezas más representativas de Kusama. También estarán expuestas dos esculturas monumentales para exteriores, Dancing Pumpkin y I Want to Fly to the Universe. Para este evento el jardín botánico plantará camas de flores con el patrón de las pinturas de Kusama y los árboles estarán envueltos en papel con lunares. Los boletos se tienen que comprar por adelantado. Boletos $28. Informes nybg.org.

Arte en la calle

El arte de seis creadores angelinos, Refik Anadol, Nancy Baker Cahill, Sarah Rara, Carole Kim, Luciana Abait y Akiko Yamashita es parte de Luminex, una exhibición digital al aire libre que se puede visitar caminando y que tendrá lugar solo este sábado en el distrito de South Park del centro de Los Angeles.

Luminex, muestra curada por la Now Art Foundation, usará los edificios del centro de Los Angeles como fondo. Los artistas que participan utilizarán tecnología de punta para reflejar lo que sucedió el año pasado, la inspiración con la conexión cultural y pondrán en relieve el poder curativo del arte. La exhibición incluye seis paredes arquitectónicamente masivas diferentes en un radio de cinco cuadras, que se pueden recorrer caminando (W. Pico Blvd., S. Olive St., W. 11th St, S. Hope St., Flower St.) Cada artista transformará su espacio y proyectará una historia diferente con un “diálogo de luz” y el uso de video y sonido. Algunas de las instalaciones incluyen presentaciones de vivo, realidad aumentada, video arte en varios canales y experiencias inmersivas. Es necesario descargar una aplicación especial para este evento. Sábado 7:30. a 11:30 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes. Informes luminexla.com/experience.