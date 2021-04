Instagram y Facebook se recuperaron después de no estar disponibles en todo el mundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Facebook e Instagram cayeron de Internet el jueves por la tarde.

La interrupción pareció comenzar alrededor de las 5:30 p.m. ET, con varios miles de personas informando interrupciones en DownDetector.

User reports indicate Facebook is having problems since 5:31 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) April 8, 2021

User reports indicate Instagram is having problems since 5:28 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) April 8, 2021

La interrupción pareció afectar también a los sitios web internos de Facebook, como se señaló por primera vez en un tweet de la desarrolladora Jane Wong, reportó The Verge. Incluso el panel de interrupciones de Facebook parecía tener problemas.

Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021

Poco después de las 6 p.m. ET, Facebook e Instagram parecían regresar para la mayoría de los usuarios, pero la página de estado de Facebook nunca cambió para reflejar la interrupción mientras ocurría.

Nobody: Me: Refreshing my Facebook app every two seconds thinking that did something.😭💀 #facebookdown pic.twitter.com/ZZsngNVRRu — Life With Marshy (@Marshy_Baby) April 8, 2021

Pero, al parecer, la interrupción de servicio de Facebook e Instagram fue mundial, porque hay reportes desde Australia:

#BREAKING: Facebook and Instagram have come back online after going down momentarily this morning. #9News pic.twitter.com/ugGAfmwCPq — 9News Australia (@9NewsAUS) April 8, 2021

Y en Twitter abundan los memes: