Los problemas que ha tenido Frida Sofía con su familia

Frida Sofía es una de las figuras más polémicas dentro del mundo artístico latino. Y es que la hija de Alejandra Guzmán ha dado mucho de qué hablar con sus polémicas declaraciones sobre su familia.

No es secreto que la cantante de 29 años ha tenido una vida difícil la cual ha estado rodeada de problemas con la ley y conflictos familiares, sin embargo en más de una ocasión ella se ha encargado de protagonizar los titulares de la prensa con las peleas con su familia. Te dejamos los integrantes de la “dinastía Pinal” con los que se ha visto en problemas.

1. Michelle Salas

La conflictiva historia entre Frida Sofía y su prima Michelle Salas ocurrió hace más de dos años y fue el inicio de las largas batallas de la también modelo con su familia. La hija de Luis Miguel y su prima no siempre se llevaron mal, sin embargo poco a poco se distanciaron y algunas polémicas declaraciones causaron conflicto en su relación.

En una entrevista que realizó Frida a Gustavo Adolfo Infante aseguró que le llegó información de que Michelle había dicho que “ella era más Vogue mientras que Frida era más Playboy“, lo que desató el conflicto.

2. Sylvia Pasquel

Luego de que comenzó la pelea entre Frida y Michelle, por el año 2019, a la cantante no le agradó que su tía, Sylvia Pasquel, se pronunciara sobre el tema. “Para pelearse se necesitan dos y yo aquí nada más veo a una persona peleando, entonces yo espero que piense muchas cosas. En todas las familias pasa lo que pasa es que esta es una familia famosa y es una familia muy difícil en la que es difícil vivir”, dijo la actriz de 71 años.

Ante esto Frida no se quedó callada y cargó fuertemente en contra de su tía. “Ya que mucha de mi familia vive en la luna o no sé en una novela que no existe hay que aclarar cosas. Sí se necesitan dos para pelearse; también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela” haciendo referencia al supuesto amor que compartieron madre e hija.

“Oye Pasquel no te metas, o sea, no te metas. ¿Tú qué?”, dijo.

3. Alejandra Guzmán

Una pelea que tuvo su origen por el año 2018. La relación entre la famosa intérprete de “Yo te esperaba” y su hija se rompió por completo a la par de las primeras declaraciones de Frida en contra de Michelle y Pasquel, pero el conflicto va más allá de otros integrantes de la familia Pinal.

Entre varias indirectas en redes sociales y un supuesto romance entre Guzmán con uno de sus ex, Frida terminó alejándose por completo del apellido Guzmán y a pesar de que se ha hablado de una reconciliación ésta parece que no llegará pronto.

4. Enrique Guzmán

Los roces entre Frida Sofía y su abuelo, el también polémico cantante de 78 años, no son algo nuevo. Desde que se dieron los primeros percances entre Frida y su familia él no ha dudado en pronunciarse frente al tema, algunas veces tranquilamente, otras no tanto, sin embargo parece que ahora sus problemas han llegado a otro nivel.

Recientemente Frida causó un gran impacto al asegurar que cuando tenía cinco años su abuelo había abusado de ella. “Me manoseó, lo odio”, dijo en entrevista, “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo”, dijo. El cantante se ha dedicado a negar las acusaciones.

5. Silvia Pinal

Si bien la cantante y la actriz no han protagonizado un problema mediático, la artista de 89 años no se ha quedado callada ante algunos escándalos. Cuando Pinal se enteró del problema entre Frida y su mamá aseguró que le daba pena el pleito: “No se vaya a meter en un enredijo, porque su madre y su padre son para toda la vida”, declaró Pinal en una entrevista que dio a Hoy.

Por su parte Frida parece que no tiene problemas con su abuela, quien es la matriarca de la familia.

