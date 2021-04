¡Niega todo! Enrique Guzmán afirma nunca haber tocado inapropiadamente a su nieta Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Enrique Guzmán aparece en el programa Ventaneando, luego de las explosivas declaraciones por parte de su nieta Frida Sofía, donde lo acusa de haberla manoseado desde los 5 años.

El cantante se mostró visiblemente conmocionado emocionalmente, y al ser confrontado directamente sobre el supuesto abuso por la periodista Paty Chapoy dijo con lágrimas en los ojos, “En mi vida, en mi pu*a vida le he tocado un pelo a esa niña“.

“No tengo modo de decírtelo de otra manera. No he podido más que verle la cara y verla crecer y es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano…no soy capaz. No tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente, con esa intención“, agregó.

Devastado Guzmán se defendió de los fuertes comentarios que hizo su nieta al periodista Gustavo Adolfo Infante, dejando entrever que posiblemente haya hecho esas declaraciones a raíz de que su mamá Alejandra Guzmán le ha cortado cualquier ayuda financiera.

“Si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida. Entonces Frida está viendo a ver con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que el periodista quiera y de ahí sacar dinero para vivir”, afirmó Guzmán.

Al cuestionarlo sobre si habría un acercamiento con su nieta para aclarar las cosas declaró no querer hacerlo “Yo no me quiero acercar, si no lo he hecho nunca y menos ahora. Si me habla por teléfono que sea de larga distancia“.

Enrique comentó que el distanciamiento con su nieta se originó cuando esta empezó a filtrar en las redes sociales el contenido de sus conversaciones privadas por WhatsApp.