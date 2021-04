Anillos, leyendas y la bandera de campeones: los Dodgers tienen gloriosa celebración en su estadio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de una espera de más de tres décadas, Los Angeles Dodgers y el sur de California celebraron este viernes el campeonato de la Serie Mundial en una ceremonia memorable en Dodger Stadium, que recibió aficionados por primera vez en casi año y medio.

La ceremonia previa al juego de apertura de los Dodgers contra los Washington Nationals incluyó el izamiento del banderín de campeones de las Ligas Mayores -el séptimo en la historia de la franquicia- y la entrega de los anillos de campeones a todos los integrantes de Los Angeles Dodgers de 2020.

Ninguno de los jugadores estaba más feliz que Clayton Kershaw, quien ha construido una carrera legendaria en más de 13 temporadas pero que hasta antes del otoño pasado era un campeón sin corona.

World Series Champion Clayton Kershaw. pic.twitter.com/5KQqfGA95y — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 9, 2021

Los anillos son sencillamente espectaculares, con 232 diamantes y 53 zafiros, e incluyen muchos elementos distintivos por el logro conseguido. Los Dodgers tardaron 32 años en volver a coronarse en las Ligas Mayores.

It’s all in the details. pic.twitter.com/GDZcNh35YZ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 9, 2021

Antes de recibir su anillo, cada pelotero de los Dodgers, igual que el manager Dave Roberts, recibieron mensajes de quienes fueron sus jugadores favoritos en su niñez, en un detalle especial de la ceremonia protocolaria.

Así por ejemplo, el gran Rickey Henderson dedicó una felicitación al manager Roberts, Will Clark a Kershaw, Jimmy Rollins a Mookie Betts y David Ortiz a Julio Urías. El pitcher mexicano, autor del out final de la Serie Mundial, fue el último en recibir su anillo.

El Culichi gets his ring! pic.twitter.com/PhOSL2aqWX — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 9, 2021

Antes del Himno Nacional, la gran bandera de campeones fue izada detrás de la barda del jardín central. Los encargados de hacerlo fueron el alcalde angelino Eric Garcetti, el concejal Gil Cedillo, el cronista Jaime Jarrín, la leyenda del tenis Billie Jean King y el inmortal Earvin “Magic” Johnson, estos dos últimos copropietarios de los Dodgers.

El alcalde fue abucheado.

Los Angeles mayor Eric Garcetti is met with boos at the World Series flag unveiling: pic.twitter.com/BBxuKMi81r — Alex Salvi (@alexsalvinews) April 9, 2021

The Championship banner now flies at Dodger Stadium. pic.twitter.com/XEQgUhEl5s — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 9, 2021

Aproximadamente 15,000 aficionados se esperaban en el estadio. Los Dodgers son los grandes favoritos para ganar el título en 2021.