Tres estudiantes latinos de Santa Ana son aceptados en Harvard

Stephany Gutiérrez, Cielo Echegoyen y Oziel Flores, estudiantes de Santa Ana High School en la ciudad de Santa Ana, California, lograron ser admitidos por docenas de prestigiosas universidades del país, pero de entre todas, se decidieron por la Universidad de Harvard.

Esta es la primera vez que Santa Ana High School, una secundaria predominantemente latina, logra que tres de sus estudiantes sean aceptados el mismo año para ingresar a Harvard.

“En mi familia, ya sabíamos que el 6 de abril, a las 4 de la tarde, varias universidades a las que apliqué, nos iban a dar los resultados por email. Yo no paraba de ver el reloj, esperando que dieran las 4. Mi papá nos pidió que lo esperáramos para abrir el correo todos juntos”, recuerda Stephany aún emocionada.

“Mi papá se retrasó unos minutos para llegar del trabajo, pero cuando pudimos abrir los correos y vi que Harvard, encabezaba el email con un ¡felicidades! Gritamos, lloramos y nos abrazamos”.

Esta estudiante de 18 años fue aceptada por 20 de las 23 universidades a las que solicitó su ingreso para estudiar la carrera de abogada. Entre las más reconocidas que la admitieron figuran Stanford, Brown, Notre Dame, Dartmouth, Columbia y Harvard.

Para Stephany ir a Harvard es un sueño hecho realidad. “Nací y crecí en Santa Ana, una ciudad muy hispana. Me emociona salir del estado y conocer a personas con diferentes experiencias a la mía”, dice.

Los padres de Stephany emigraron de Guerrero, México. Su padre Javier se gana la vida limpiando partes mecánicas. Tiene tres hermanos y ella es la hija del medio. “Mis papás Javier y Estela siempre nos hablaron de la importancia de la educación”.

A partir de agosto, Stephany asistirá a Harvard. “Aún no sé en qué área de las leyes me quiero enfocar, lo que sí tengo claro es que quiero ayudar a la comunidad”.

La aceptación a la Universidad de Harvard estuvo acompañada de “una muy buena ayuda financiera y una beca”.

Ingeniero espacial

De 23 universidades a las que solicitó ingresar para estudiar ingeniería espacial, a Oziel Flores lo aceptaron en 17 universidades, entre ellas Harvard, Princeton, John Hopkins, USC y Stanford. En un 98% dice que está decidido por Harvard.

“Estoy muy orgulloso, muy feliz”, dice Oziel. “Mis padres también lo están porque ellos vienen de raíces muy humildes y no tuvieron la oportunidad de una educación. Mi papá trabaja como pintor y en la remodelación de casas; mi mamá hasta hace muy poco era trabajadora doméstica”.

Oziel nació hace 18 años en Santa Ana. Su madre Martina Robles es de Salamanca, México y su papá Lauro Flores de Puebla, México.

“Ellos nos enseñaron a que le echaremos ganas a la escuela y que fuéramos de los mejores en la clase porque la educación es muy importante”.

Oziel confiesa que le entusiasma mucho ir a Harvard porque significa un lugar nuevo donde tendrá la oportunidad de prepararse, crecer y regresar a su comunidad.

Harvard le ofreció un paquete de ayuda financiera muy generoso, de tal manera que él solo tendrá que pagar alrededor de $8,000 cada año.

“Me siento un poco nervioso de dejar a mi familia, pero es una bendición hacer realidad mi sueño de ir a Harvard”.

Oziel agradeció a sus maestros y consejeros de la Santa Ana High School y del Centro Académico Nicolás de Santa Ana, que lo ayudaron a prepararse para ir a la universidad.

Quiere ser oncóloga

Cielo Echegoyen no podía estar más feliz ya que fue aceptada en Harvard, la universidad de sus sueños.

“Me avisaron desde diciembre que fui aceptada porque yo apliqué muy temprano. Así que la noticia fue un gran regalo de Navidad”, dice.

Narra que cuando fueron al sitio web de Harvard donde publican las notificaciones de los estudiantes aceptados, y vio que había sido seleccionada, se emocionó tanto que empezó a sudar de nerviosismo. “No podía pararme de los nervios, pero no sé quién estaba más nerviosa, si mi mamá o yo. Las dos temblabamos de la emoción”.

Cielo es hija de madre oaxaqueña y padre salvadoreño. Ella es la tercera de una familia de 6 hijos. Su padre se dedica a landscaping (Remodelación e instalación de jardines en español).

“Yo quiero ser oncóloga, pero apliqué para estudiar biología molecular como primer paso. Así que me espera una larga carrera”, dice esta joven estudiante de 18 años.

Ella nació y creció en Santa Ana. Solicitó su ingreso a 8 universidades de California y solo a una universidad privada, Harvard.

Su anhelo de ir a Harvard nació cuando descubrió que quería estudiar Ciencias políticas para ser presidenta de Estados Unidos. “Yo pensé, Barack Obama fue a Harvard y fue presidente. Si yo voy a Harvard, tendré más oportunidad de ser presidente”

Pero muy pronto un compañero en una clase la desilusionó al decirle que nunca podría lograrlo, por ser mujer.

“Me dolió tanto que escribí una carta a la Casa Blanca. Un año después el presidente me contestó diciendo que las mujeres podíamos hacerlo todo lo que quisiéramos”.

Sin embargo, cuando fue diagnosticada con Pectus Excavatum, una extraña condición que hacía que un hueso le oprimiera el corazón y los pulmones, dificultando su respiración, decidió que aunque le gustan mucho las ciencias políticas, primero quería ser médico.

“Al pasar por tres operaciones y ver el trabajo que hacía mi cirujano, me interesé mucho en la medicina, y más cuando mi abuelo enfermó de cáncer de colón y a una amiga le dio cáncer en la piel”.

Además Cielo se convirtió en una defensora de los inmigrantes cuando su papá Héctor Echegoyen fue detenido por migración durante 6 meses. Aunque su padre ya salió libre, ella ha continuado ayudando a otros inmigrantes en detención.

Para ir Harvard, esta universidad le ofreció ayuda financiera para pagar sus estudios, por lo que solo tendrá que cubrir alrededor de $3,000 al año.

Llena de felicidad porque su deseo por estudiar en Harvard se ha logrado, recomendó a otros estudiantes de secundaria, no dejar de solicitar admisión a las universidades que ellos quieran.

“Más vale decir, lo intenté y no se pudo. A no intentarlo por miedo y no saber nunca si pudo pasar. Muchos muchachos que saben que yo he sido admitida, se han acercado para decirme que se arrepienten de no haberlo intentado”.

Latinos en Harvard

Para el ciclo escolar que comienza este año, Harvard College aceptó el 3.43% de los 57,435 solicitudes de ingreso. Solo 1,968 estudiantes fueron admitidos, entre ellos los tres latinos, hijos de inmigrantes, de Santa Ana High School.

La tasa de admisiones de Harvard fue la más baja de su historia en un año en el que las solicitudes se incrementaron sin precedentes. El porcentaje de latinos admitidos aumentó a 13.3% comparado con el 12.7% del año pasado.

Bruno Villegas, funcionario de admisiones de Harvard para el sur de California, recomendó a los estudiantes que quieran ser admitidos que se esfuercen académicamente y tomen cursos que los desafíen. “Cuando escriban sus ensayos, hablen de las cosas que les preocupan y de lo que hacen en familia y en la comunidad”.

Gloria Itzel Montiel, quien fue la primera estudiante de Santa Ana High School en ingresar a Harvard en 2005, dijo que siempre soñó con el día en que no fuera algo sorprendente para la escuela y la comunidad, que sus estudiantes fueran a las universidades más prestigiosas.

“Muchos años más tarde me da muchísima alegría que más jóvenes se atrevan a aplicar y que Harvard reconozca el talento que existe en Santa Ana. Deseo que estos estudiantes se preparen lo más que puedan y regresen a su comunidad a dar apoyo a otros”.

La última alumna de Santa Ana High School en ser admitida a Harvard fue Melissa Pérez en 2009.