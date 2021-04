El Leganés está en busca de las próximas estrellas mexicanas

Personal del equipo de fútbol español, Leganés, se encuentra en México con la intención de buscar jóvenes talentos y establecer la marca del club en el país. Miembros del conjunto Pepinero, se han desplazado por varias ciudades del país, así lo informó La Liga.

El club que actualmente milita en la segunda división de España, ha visitado Ciudad de México, Pachuca, Toluca, Veracruz, Celaya, Chiapas y Quintana Roo. En todas estas entidades han observado a jóvenes futbolistas que van desde los 15 hasta los 23 años de edad. Los que consideren aptos para el equipo, podrán probar su calidad con el conjunto español.

Las localidades mencionadas anteriormente, fueron visitadas por cuatro entrenadores de ‘El Lega’, quienes compartieron conocimientos en academias y universidades. Junto a ellos, también se encuentra Josele González, encargado del área internacional. La función de González es comenzar a entablar alianzas con equipos de México para promover vínculos entre el país y el club español.

México le ha dado buenos resultados al ‘Lega’

En el año 2019, Diego Reyes firmó con el club madrileño. Tan solo un año después, el club decidió contratar al entrenador mexicano, Javier Aguirre, para que pudieran salvarse del descenso. Sin embargo, este objetivo no pudo ser logrado.

LOAN | Mexico international defender Diego Reyes joins C.D. Leganés until the end of the season. Welcome, @Diego_Reyes13 👋🇲🇽! Hope you are okay with 🥒 instead of 🌶 for the next few months 😉

➡️ https://t.co/ksK3EJ3Rkg pic.twitter.com/iGYs54NmA4

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 (@CDLeganes_en) January 31, 2019