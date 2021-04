Gobierno de Estados Unidos lanza alerta de viaje por violencia de cárteles del narco en México

Los viajeros deben tener más precaución al viajar dentro y alrededor de Mexicali, el Valle de Mexicali y la parte occidental del estado de Sonora debido a la posibilidad de una mayor violencia entre las facciones rivales de los cárteles del narcotráfico, alertó la embajada de Estados Unidos en México.

Mediante una alerta de viaje al extranjero titulada alerta de seguridad violencia de cárteles, advirtió a los estadounidenses que eviten el área de Mexicali hasta nuevo aviso.

#Mexico: Exercise increased caution when traveling in #Mexicali, Mexicali Valley, and western part of state of Sonora due to possibility of violence between rival cartel factions. The embassy community is advised to avoid the Mexicali area. https://t.co/FTg5RnPYSB pic.twitter.com/AcTbHKnVoD

