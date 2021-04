Balean apartamento de Sun Valley con niño de 6 años dentro. La sospechosa es una hispana

Un niño de seis años sufrió heridas cuando alguien disparó contra un apartamento en Sun Valley la madrugada del sábado, según dijeron las autoridades y se hizo eco la prensa local.

Los disparos se registraron justo después de la 1 am en la cuadra 12100 de Sheldon Street, de acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los servicios de emergencia trasladaron al menor al hospital mientras los agentes investigaban el lugar de los hechos. El niño que al parecer tenía un pie vendado cuando entró a la ambulancia. Las autoridades dijeron que se encontraba en en condición estable, pero no confirmaron si le habían baleado el pie.

JUST IN: A 6-year-old child was wounded in a shooting at an apartment complex in the Sun Valley neighborhood of the San Fernando Valley early Saturday morning. The suspect is at large. https://t.co/gdNcBOoAaE

— CBS Los Angeles (@CBSLA) April 10, 2021