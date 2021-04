De baja indefinida: Murray se desgarró el ligamento cruzado de su rodilla izquierda

El jugador base de los Denver Nuggets, Jamal Murray, fue diagnosticado por el personal médico del equipo con una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquiera, luego que intentara encestar un balón en el último minuto del encuentro contra los Golden State Warriors.

La organización de los Nuggets informó este martes que Murray estará fuera de las canchas durante un tiempo que no está definido.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4

— SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021