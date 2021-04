Domino’s Pizza inicia entregas a domicilio con auto robotizado

No cabe duda que la pandemia del coronavirus vino a causar una revolución en todos los aspectos y acelerar proyectos que se veían un tanto distantes en el tiempo. La entrega de pizzas no se salvó y está por comenzar un nuevo y revolucionario episodio comercial.

Houston, we have a robot.

And that robot is named R2 by @nurobots: a self-driving, pizza-delivering vehicle.

And we’re testing it out in Houston, TX.

Welcome to the future of pizza delivery. pic.twitter.com/dxGmC5jHwe

— Domino's Pizza (@dominos) April 12, 2021