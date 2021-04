Anuncio inesperado: LaMarcus Aldridge se retira de la NBA por problemas cardíacos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El veterano jugador de la NBA, LaMarcus Aldridge, anunció su retiro del baloncesto a través de su cuenta de Twitter. El Basquetbolista de los Brooklyn Nets explicó que venía padeciendo “latidos cardíacos irregulares” en los últimos partidos.

El ala pívod de 35 años de edad, reveló que en el último partido de la organización de Brooklyn ante los Lakers, jugó con un ritmo cardíaco irregular. “Mi último partido lo jugué mientras padecía un latido irregular en mi corazón. Más tarde ese ritmo empeoró aún más, lo que me preocupó más. A la mañana siguiente le dije al equipo lo que estaba pasando y fueron estupendos llevándome al hospital y al control”, relató Aldridge.

LaMarcus escribió una de las frases más difíciles en la carrera de un deportista. El basquetbolista anunció el final de una carrera deportiva de 15 años. “Aunque estoy mejor ahora, lo que sentí con mi corazón esa anoche fue una de las cosas más aterradores que he experimentado (…) tomé la difícil decisión de retirarme de la NBA. Durante 15 años, he puesto el baloncesto en primer lugar y ahora es momento de poner mi salud y mi familia en primer lugar”.

LaMarcus Aldridge announces he's retiring from the NBA after playing with an irregular heartbeat. pic.twitter.com/t4GK4ixbW4 — NBA TV (@NBATV) April 15, 2021

“Tú nunca sabes cuando algo llegará a su final, así que asegúrate de disfrutarlo cada día. Yo verdaderamente puedo decir eso“, de esta forma concluyó el comunicado de ‘LMA’, a través de su cuenta en Twitter.

LaMarcus Aldridge Appreciation Post 7 x NBA All-Star

5 x All-NBA

Blazers all-time rebound leader

LeBron & Melo are the only active players with more 2-PT field goals pic.twitter.com/PxTdlANkoi — Ballislife.com (@Ballislife) April 15, 2021

El gerente general de Brooklyn, Sean Marks, respaldó la decisión del jugador a través de un comunicado: “La organización de los Nets apoya completamente la decisión de LaMarcus, y aunque valoramos el aporte que nos ha dado durante su estadía en Brooklyn, su salud y su bienestar son, por mucho, más importantes que el baloncesto“.

Statement from our GM Sean Marks on the retirement of LaMarcus Aldridge: pic.twitter.com/3WKRJgAmpn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 15, 2021

Cabe mencionar, que en el año 2017, Aldridge ya había sufrido una arritmia cardíaca. En aquel año, los médicos catalogaron de “menor grado” el caso del basquetbolista. Luego del diagnóstico, LaMarcus regresó rápidamente a la actividad sobre el tabloncillo.

Su estadía en el conjunto de Brooklyn no fue para nada extensa. LaMarcus solo pudo disputar 26 partidos, incluido 5 con los Nets. Fue poco lo que pudo contribuir el ala-pívod, en el equipo dirigido por Steve Nash. ‘LMA’ promedió 13.5 puntos, 4.5 rebotes y 1.9 asistencias por partido durante su estadía.

En su trayectoria fue siete veces All-Star e incluido en cinco ocasiones en el equipo All-NBA. Además, LaMarcus Aldridge está incluido en un grupo selecto en la historia de la NBA, que lograron sumar más de 19,000 puntos y más de 8,000 rebotes. Durante las 15 temporadas, Aldridge representó a los equipos de Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs y su última campaña con Brooklyn Nets.