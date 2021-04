Budweiser regalará cervezas a quienes sean vacunados contra el Covid-19

Budweiser se une a las marcas que apoyan a los beneficiarios de la vacuna contra el Covid-19 regalándoles una cerveza.

Hace unas semanas Krispy Kreme anunció que con solo una dosis de la vacuna contra el coronavirus podías ser acreedor a dona gratis, después, Sam Adams reveló que le “compraría una cerveza” a quien hubiera sido vacunado y ahora es el turno de Budweiser de premiar a quienes han sido vacunados.

La semana pasada la compañía cervecera propiedad de Anheuser-Busch reveló su comercial a través de su cuenta de Twitter protagonizado por sus Clydesdales (raza de caballo) y un cachorro.

“No podemos esperar a ver a nuestros amigos, pero cuando lo hagamos, lo haremos seguros (…) Tu primera ronda corre por nuestra cuenta si ya fuiste vacunado”, dice el anuncio.

Para poder participar solo debes demostrar que fuiste vacunado subiendo una foto de la calcomanía de la vacunación o una selfie tomada mientras estabas siendo vacunado y la compañía regalará 10 mil tarjetas virtuales de $5 a los participantes de más de 21 años. Sube tu prueba en ABeerOnBud.com antes del 16 de mayo.

Desafortunadamente los residentes de Alabama, California y Texas no son elegibles de acuerdo a las reglas.

