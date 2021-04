Hija de inmigrantes indígenas mexicanos podrá estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard

Una joven californiana, hija de inmigrantes indígenas purépechas que trabajan en el campo del Valle de Coachella, recibió una beca completa para estudiar en la prestigiosa Universidad Harvard.

“Nunca pensé que una persona como yo sería aceptada en una universidad de prestigio”, dijo emocionada Elizabeth Esteban a la cadena NBC. “Me siento orgullosa, con miedo y emocionada”, contó tras enterarse de que había recibido una beca Fulbright.

Elizabeth vive en una casa móvil en Mecca y sus padres son dos de los cientos de miembros de su comunidad indígena que migraron al lejano Valle de Coachela en busca de una vida mejor.

“Levantarse temprano cada mañana y trabajar duro en los campos vale la pena. Ahora más aún porque mi hija ha conseguido lo que había soñado. Estoy muy orgullosa”, dice la madre de Elizabeth, Cecilia Esteban, a la citada cadena de televisión. Al principio del videoreportaje, Cecilia habla en su lengua materna, el purépecha de Michoacán, México.

La joven ha tenido que sortear muchos obstáculos para conseguir su lugar en Harvard, sobre todo en un momento de pandemia que ha obligado a permanecer en casa. Elizabeth cuenta que casi pierde su oportunidad en la prestigiosa universidad debido a problemas con la conexión a internet en su casa de Mecca durante la entrevista con la universidad.

“Recibí un dispositivo de Internet del distrito y la mayor parte del tiempo en mi pantalla había un círculo tratando de reconectarme”, dijo Esteban.

Pero el acceso limitado a la red también entorpeció el aprendizaje virtual de Elizabeth en los meses previos a su entrevista. No obstante, ella siguió buscando la forma para prepararse y ahora está lista para arrancar sus estudios universitarios en ciencia política.

Esteban fue invitada en el Congreso estadounidenses del legislador Raúl Ruiz y espera en un futuro ser ella misma congresista de su región. El congresista escribió en Twitter un mensaje en redes sociales para felicitar a la joven.

“Estoy muy orgulloso de Elizabeth Esteban de Desert Mirage High School que consiguió una beca completa en la Universidad de Harvard”, escribió Ruiz. “Sé que tendrá éxito y conseguirá grande cosas. ¡Únanse a mí para felicitar a Elizabeth y desearle mucho éxicto!”, añadió el legislador.

I am so incredibly proud of Elizabeth Esteban from Desert Mirage High School who was awarded a full-ride scholarship to Harvard University. I know she will succeed and accomplish great things. Join me in congratulating Elizabeth and wishing her much success! https://t.co/XZD9gE0dNZ

— Raul Ruiz (@RepRaulRuizMD) April 16, 2021