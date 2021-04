Sí se puede comer comida mexicana ‘veggie y qué’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Laura Ramírez, una activista por los derechos de los animales, siempre quiso ser vegana, pero se resistía porque pensaba que no era parte de su cultura mexicana hasta que en 2017, resolvió que debía ser congruente y se convirtió al veganismo.

Un año después abrió su restaurante “Veggie y qué”, especializado en comida mexicana vegana en la ciudad de Whittier al sur del condado de Los Ángeles.

“Antes de hacerme vegana, tuve muchas dudas. Yo decía, cómo voy a perderme de los tacos, las enchiladas, los tamales y de todo lo que a mi me gusta”.

Además sus recuerdos giran en torno a una mesa de comida mexicana alrededor de la cual su familia y amigos se reunían. ¿Cómo voy a quitar eso de mi mundo?.. Voy a perder mi cultura”, se repetía a sí misma durante 7 años.

A esos pensamientos se le sumaban su creencia de que ser vegana era para gente de otro nivel socioeconómico que pueden darse el lujo de comer una dieta sin carne. “Pensaba que mi comunidad no podía tener acceso a ese tipo de alimentación por ser muy cara”.

Sin embargo, le molestaba ser activista contra el maltrato animal, pero al mismo tiempo consumir carne. “Eres bien hipócrita, me decía a mi misma”.

Hasta que ya no pudo posponerlo más y se hizo vegana. “Lloré porque no sabía ni por dónde empezar. Pensaba que iba a comer puras lechugas y zanahorias”.

Cuando resolvió volverse vegana, se fue al mercado y se compró todos los vegetales que encontró. “Me pregunté qué haría hoy de comer si fuera con carne… enchiladas. Pues hice unas enchiladas de papa y calabaza, las acompañé con arroz y frijoles y una crema vegana; y a mi familia les gustaron”.

Y así fue preparando diferentes platillos típicos de la comida mexicana solo con diferentes vegetales. “Empecé a publicarlos en mis redes sociales. Mucha gente latina comenzó a seguirme y a preguntarme cómo hiciste eso”.

Luego creó una página en sus redes sociales exclusivamente para publicar fotos con sus recetas a la que llamó “Veggie y qué”. “Tomé la frase ‘y qué’ de la energía fuerte masculina de nuestra cultura”.

A medida que empezó a comer vegano, dice que notó un cambio en su salud. “Mejoró al grado tal que el asma que sufría, desapareció sin medicina”.

Hija de padres de Chihuahua, México, Laura nació en Los Ángeles, creció en el barrio de Boyle Heights. Y cuando se hizo vegana, ya llevaba 20 años trabajando en corporaciones y le iba muy bien en lo económico.

Así que no imaginaba que su vida estaba a punto de dar un giro. Cuando la gente comenzó a preguntarle dónde podían probar sus recetas, se le vino a la cabeza la idea de prepararlas y venderlas.

“Empecé los domingos en un café en Whittier, después cuando me ofrecieron un deli que estaba enseguida, tuve que tomar una decisión seria porque eso significaba vender comida vegana todos los días”.

Dedicarse a un restaurante vegano, le iba a obligar a dejar su trabajo y renunciar a la tranquilidad de un empleo donde ganaba buen dinero y del que planeaba jubilarse un día.

“¿Cómo voy a hacer esto todos los días?.. No puedo dejar mi carrera. No tengo experiencia en un restaurante. Al mismo tiempo, pensé que mucha gente quería hacer negocios y a mí el universo me estaba dando la oportunidad de seguir mi pasión”.

Así que tomó el riesgo. “Si me voy para abajo, me limpio las rodillas y empiezo de nuevo”.

Pero a casi tres años de abrir su restaurante ‘Veggie y qué’, especializado en comida tradicional mexicana vegana, está contenta con los resultados.

“La gente viene y regresa. Y no son solo veganos sino gente de la comunidad. Es un restaurante para todos”.

A nivel personal, comparte que desde que dejó la carne por el veganismo, se siente más joven, con mucha estamina y más ligera. “Puedo pensar con más claridad y mi modo espiritual mejoró. Ya hasta abrí un segundo negocio de cristales, tés y candelas para la salud del espíritu, al lado de ‘Veggie y qué’. Ser vegana es como un amor para uno mismo”.

Laura abre ‘Veggie y qué’, de martes a viernes, de 11 a.m. a 3 p.m., y de 6:30 p.m. hasta las 9:30 p.m. Los sábados y domingos de 9 a.m. a 6 p.m.

Puedes conocer más de ‘Veggie y qué’ en su sitio: www.veggieyque.com

“Yo soy la preparadora de la comida, hago las salsas, la crema. Cuando prueban mi comida, mucha gente me dice que no puede creer que no sea carne. En lugar de carne uso soya texturizada; y algunas veces, hongos”.

‘Veggie y qué’ se localiza en el 12924 de Baley street en Whittier, California, 90601.

Laura es la creadora del festival La Vida Verde, el primer festival vegano del este de Los Ángeles. Antes de la pandemia, se llevaba a cabo tres veces al año en Whittier y Covina.