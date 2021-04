Oribe Peralta podría estar vinculado a Chivas durante mucho tiempo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El delantero de 37 años de edad, Oribe Peralta, volvió a las actividades en la victoria de Chivas sobre los Xolos de Tijuana en el estadio Akrom. Guadalajara está intentado mantener a toda costa la posibilidad de estar en puestos de liguilla. Peralta es una de las variantes que le aportará la experiencia al club en estos momentos, pero el Rebaño quiere mantenerlo una vez se retire del fútbol.

Oribe Peralta confesó que la directiva de Chivas ya le a ofrecido mantenerse en la institución luego de colgar los botines. En una conferencia de prensa, vía Zoom, el delantero explicó en que podía consistir este vínculo.

“Terminar mi contrato con Chivas es un objetivo, también quiero jugar lo más que se pueda. Creo que tendré que analizar todo lo que venga de Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener, después de que me retire, una oportunidad de aquí de trabajo, sea en el área que sea. Estoy muy agradecido con eso, pero aún no es definitivo”, explicó el veterano futbolista.

Por otra parte, Oribe se mostró autocrítico al estar consiente de que su rendimiento en el club no ha sido el esperado. Bajo esta premisa, el delantero busca tener un cierre de temporada positivo y contribuir con su club en la recta final. “Trato de estar en mi mejor nivel y aportar desde donde me toque. Me han inculcado que siempre va el grupo por delante en lugar de sobresalir uno mismo. Aun me siento en deuda porque no he tenido la participación que me gustaría ni he aportado dentro de la cancha”, reconoció.

Desde su llegada a Chivas, los números de Oribe Peralta no son para nada sobresalientes. El futbolista ha disputado 34 partidos con el Rebaño, pero solo ha podido aportar un par de goles y tres asistencias.

Peralta respaldó a su compañero Antuna

Luego de unas polémicas declaraciones, Uriel Antuna fue muy criticado e incluso abucheado por la afición de Chivas. El futbolista declaró que prefería ir a Europa, antes de ganar todo con el Rebaño, testimonios que no cayeron bien en los fanáticos del club. No obstante, Oribe Peralta respaldó a su compañero.

“La gente no juega y él tiene que estar enfocado en hacer lo que corresponde. Para mi tuvo un partido bueno, es alguien que siempre se está matando por el equipo, a lo mejor sus palabras no fueron las mejores, pero debemos entender que los seres humanos cometemos errores”, expresó el experimentado delantero de 37 años de edad.