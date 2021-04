Se derrumba la Superliga: Chelsea y Manchester City se van

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La Superliga vive momentos de tensión en los que dos equipos cofundadores podrían abandonar el proyecto. Se trata del Chelsea y el Manchester City, que según BBC el equipo ‘Blue’ está recolectando la documentación necesaria para solicitar su salida de la Superliga, mientras que los citizens ya tomaron la decisión de abandonar el torneo.

El anuncio de una competición paralela a la UEFA ha despertado el rechazo de múltiples fanáticos, equipos y directivos. Esto aunado a la incisiva presión de la FIFA y la UEFA y las amenazas de excluirlos de todo tipo de torneos habría generado la reconsideración por parte del conjunto londinense y de Manchester de pertenecer a la Superliga europea.

No se sabe qué tipo de repercusiones pueda tener la desvinculación de los dos equipos ingleses a solo dos días de su fundación, pero según BBC la decisión de ambos clubes ya está tomada, por lo que las próximas horas serán realmente intensas con relación a la gestación y desarrollo de la Superliga.

Chelsea’s withdrawal from ESL being celebrated like a CL-winning goal – chants of “Fuck Perez” become “Chelsea! Chelsea!” and “Fuck Super League” pic.twitter.com/18wrZV5DHH — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021

Múltiples fanáticos de Chelsea han hecho acto de presencia en las calles de Londres y en las cercanías del estadio para protestar contra el Chelsea y repudiar la formación de dicha liga. De hecho, la multitud enardecida se acumuló en los alrededores de Stamford Bridge para impedir que el autobús del equipo llegara al estadio.

Incluso ante la tensión de la situación, Petr Cech tuvo que bajar del autobús para hablar con la turba de fanáticos y calmar las aguas.

Incredible. Chelsea club legend and current technical advisor Petr Cech pleads with demonstrating Chelsea fans to clear road and let team bus into stadium before today’s game. “Give us time” he pleads as fans shout him down pic.twitter.com/g4mDUce3EX — roger bennett (@rogbennett) April 20, 2021

De Bruyne y Henderson arremeten contra la Superliga

Kevin De Bruyne compartió un comunicado a través de su Twitter en donde criticó el duro torneo. Horas más tarde, el City anunció que abandonaría la Superliga.

“La palabra más importante es COMPETIR. Sabemos que esto es un gran negocio y sé que soy parte de este negocio. Pero sigo siendo sólo un chico que ama jugar al fútbol”, cita parte del texto compartido por el futbolista del Manchester City.

De la misma manera, Henderson, futbolista y capitán del Liverpool difundió un comunicado en el que rechazó la Superliga en nombre de todo el equipo.

“No nos gusta y no queremos que ocurra. Esta en nuestra posición como colectivo. Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto y condicional. ‘You’ll Never Walk Alone‘”, dijo Henderson hablando por él y en nombre de sus compañeros.