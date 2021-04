USGS registra temblor de magnitud 4.0 cerca de Fortuna, California, en la madrugada de este martes

El Servicio Geológico estadounidense (USGS, por sus siglas en inglés) registró este martes a las 2:48 de la mañana un temblor de magnitud 4.0 a 37 millas de la ciudad de Fortuna, en California.

El sismo tuvo lugar a 1.7 millas de profundidad y a 45 millas de Arcata, 48 millas de Eureka, 54 millas de McKinleyville y 64 millas de Redding. Todas ellas son comunidades californianas.

Aunque más al norte del estado, este temblor ocurre 10 días después de que otro sacudiera Calexico, sobre la frontera con México. Unos minutos antes que aquel, otro sismo de 3.4 se había sentido en Santa Rosa, al norte de San Francisco. Un día después, fue el sur de California lo que se volvió a ver afectado por otro temblor de 3.1 cerca de Ridgecrest.

En el área de Los Ángeles, mucho más poblada, dos temblores de magnitud 3.3 y 4.0 despertaron de madrugada a los residentes el pasado 5 de abril. El segundo de ellos, el más fuerte, ocurrió a las 4:44 de la mañana en Lennox, al sur de Inglewood. Aunque tuvo lugar a 12 millas de profundidad, buena parte de la ciudad pudo sentirlo. El primero fue de magnitud 3.3 y tuvo lugar en la misma zona a las 4:15 de la mañana. Ninguno de ellos causó daños, según los registros de las autoridades competentes.

En estos últimos 10 días, se han registrado dos sismos de magnitud 3.0 o mayor en el área donde ocurrió esta madruga el de 4.0. Es decir, relativamente cerca de las ciudades o comunidades de Fortuna, Arcata, Eureka, McKinleyville y Redding.

⚠️#UnitedStates🇺🇸: A mild #earthquake of magnitude Mw=4.0, was registered at 21 KM ENE of #Redway, state of #California. Depth: 31,2 KM.

More info: https://t.co/3AKw6N5IH5 (NC).

