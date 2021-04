Autoridades de Ohio revelan más videos del tiroteo policial donde murió una adolescente en Columbus

Las autoridades de Columbus, en Ohio, publicaron el miércoles un video adicional de una cámara corporal de un oficial de policía que disparó fatalmente a una adolescente afroamericana que al parecer, amenazó a otras dos mujeres con un cuchillo.

“Aún no tenemos todos los hechos, pero sabemos que una niña de 16 años, una niña de esta comunidad, murió trágicamente anoche”, dijo a los periodistas el alcalde de Columbus, Andrew Ginther.

“En pocas palabras: ¿Ma’Khia Bryant necesitaba morir ayer?” añadió. “¿Cómo llegamos aquí? Esto es un fracaso de nuestra comunidad. Algunos son culpables, pero todos somos responsables”.

El video de la cámara corporal de la policía muestra a Ma’Khia Bryant amenazando a una mujer con un cuchillo el martes, antes de que un oficial le disparara y causara la muerte, en Columbus.

Ginther dijo que los investigadores estatales determinarán “si el oficial involucrado estaba equivocado, y si lo estaba, lo haremos responsable”, reportó CNN.

