Edson Álvarez estuvo muy cerca de huir de Holanda y regresar a México

En una entrevista para el Ajax, Edson Álvarez reveló que estuvo muy cerca de abandonar el fútbol holandés y retornar a México. Este es un caso más de esas historias en la que el desenlace pudo haber sido completamente distinto al que se ve en la actualidad. El futbolista mexicano destacó que Lisandro Martínez fue un personaje clave en la permanencia del jugador en Holanda.

Edson Álvarez ha tenido participaciones muy destacadas en la primera división del fútbol holandés. No obstante, defensor sentía la necesidad de volver a su país porque no podía estar cerca de su familia, esta fue una de las cosas más duras de su periodo de adaptación. Pero el futbolista de 23 años de edad, reconoció que su compañero de equipo, Lisandro Martínez, lo convenció de que permaneciera en Ámsterdam.

“Si ‘Licha’ no hubiera estado en esos momentos que no podía estar con mi familia, me hubiera regresado a México, la verdad, estuve muy cerca de regresarme y él estuvo ahí diciéndome que aguantara y que aguantara y ve ahora lo que es la vida”, explico Álvarez en la entrevista que fue colgada en la cuenta oficial de YouTube del Ajax.

El futbolista argentino fue una pieza fundamental en la adaptación del mexicano a la ciudad. La solidaridad y apoyo moral del ‘Licha’ fue destacado y resaltado constantemente por el exjugador de las Águilas del América. “Muchas veces no quería trabajar o hacer las cosas y ‘Licha’ me decía que lo teníamos que hacer, que nuestro momento iba a llegar y lo que es la vida, ahora estamos bien gracias al trabajo que venimos haciendo”.

Not our best performance, but we are still at the top of the league. Important game is coming and we have to improve.❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/JVCyXfsOdq

— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) April 4, 2021