Exfutbolista de Puebla: “Para rescindir el contrato era con un arma arriba de la mesa”

En el marco de una conversación para un medio deportivo, se recordaron momentos desagradables que vivió un futbolista argentino en tierras aztecas. En el programa “Superfutbol”, de la cadena argentina TyC Sports, el exfutbolista Cristian Traverso reveló que en su pasantía por el fútbol mexicano le colocaron una pistola en la mesa para rescindir su contrato.

Cristian Traverso fue un volante de contención que militó en grandes equipos del fútbol sudamericano como Boca, Argentinos Juniors y la U de Chile. Además, Traverso tuvo un par de pasantías en el fútbol mexicano con Querétaro en 2002 y con Puebla en 2009.

Juan Román Riquelme and Cristian Traverso (Boca Juniors) celebrate

2000 Toyota European and South American Club Cup (2000 Intercontinental Cup) Boca Juniors(Argentina) vs Real Madrid (Spain) 2-1 at Tokyo, Japan 28/11/2000 Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/gGLbJkeHta

