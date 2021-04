Identifican a las víctimas que murieron en un Tesla que estalló en llamas en Texas; autoridades investigan el caso

TEXAS – Las dos víctimas que fallecieron en el aparatoso accidente que involucró un vehículo Tesla este pasado fin de semana en el área de Woodlands, Texas fueron identificados por la Oficina del Médico Forense.

El ingeniero Everett Talbot, de 69 años, y su amigo el doctor William Varner, de 50 años, murieron en el interior del Tesla que se estrelló contra un árbol y estalló en llamas el sábado por la noche cerca del vecindario Carlton Woods Creekside al oeste de Woodlands, la zona de Woollands se encuentra ubicada 30 millas al norte del centro de Houston.

#BREAKING 2nd victim identified in fiery Tesla crash near The Woodlands https://t.co/2bfJqKsCo4

Los hombres viajaban en un Tesla Modelo S 2019. Talbot y Varner, quienes eran amigos, acababan de dejar a sus esposas en una residencia y estaban paseando en el vehículo para probarlo cuando ocurrió la tragedia.

Bomberos y paramédicos fueron llamados a la escena después de un reporte de una explosión cerca de un bosque luego de que un Tesla se desvió de la carretera, informaron las autoridades.

El Tesla iba viajando a una alta velocidad y el conductor perdió control en una curva. El Tesla se estrelló contra un árbol antes de estallar en llamas.

Two men died after a Tesla vehicle, which was believed to be operating without anyone in the driver's seat, crashed into a tree, authorities said https://t.co/f6tcOrC6Q2 pic.twitter.com/3kgYPTU65J

Los bomberos al llegar a la escena encontraron dos cuerpos en el interior del vehículo uno en el asiento frontal pasajero y el otro en el asiento de atrás.

Las baterías abordo del Tesla siguieron quemándose a pesar de los esfuerzos de los bomberos que intentaban extinguir las llamas.

Según las autoridades, los bomberos lucharon contra el fuego por un periodo de cuatro horas y se gastaron 23,000 galones de agua para poder apagarlo.

El Tesla Model S es un vehículo eléctrico que cuenta con un sistema de autopiloto, pero el jefe ejecutivo de Tesla, Elon Musk, publicó en Twitter que ese vehículo no llevaba activado el sistema de autopiloto al momento del accidente.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021