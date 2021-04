Vehículo Tesla genera fuego infernal; mueren dos personas y bomberos duraron cuatro horas para extinguir las llamas

TEXAS – Dos personas murieron en un accidente de tráfico que involucró un vehículo Tesla Modelo S, que después del impacto estalló en llamas y causó que los bomberos tuvieran que luchar contra el fuego por un periodo de cuatro horas.

El trágico incidente ocurrió a eso de las 9pm en el área de Woodlands sobre la calle Hammock Dunes Place en el vecindario CarltonWoods. Woodlands se encuentra 30 millas al norte de Houston.

Bomberos y paramédicos fueron llamados a la escena después de un reporte de una explosión cerca de un bosque luego de que un Tesla se desvió de la carretera, informaron las autoridades.

El Tesla iba viajando sobre la calle mencionada a una alta velocidad y el conductor perdió control en una curva. El Tesla se estrelló contra un árbol antes de estallar en llamas.

Los bomberos al llegar a la escena encontraron dos cuerpos en el interior del vehículo uno en el asiento frontal pasajero y el otro en el asiento de atrás.

Las baterías abordo del Tesla siguieron quemándose a pesar de los esfuerzos de los bomberos que intentaban extinguir las llamas.

Hey @elonmusk how is this even possible?? Tesla bursts into flames. 2 dead.https://t.co/xJcTTfn0pI

— EFT Moderator (@AltaMesaPumps) April 18, 2021