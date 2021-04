Kevin Durant estalla las redes por darle like a un comentario contra Curry

Cada vez se vuelve más común ver a la estrella de la NBA, Kevin Durant, envuelto en polémicas por su conducta. Esta vez incendió las redes al darle like a un comentario muy ofensivo que hizo una persona en Twitter contra Stephen Curry.

“Durant fue mejor que Curry ambos años. Todo el mundo lo sabe hermano. no intente engañarnos a nosotros mismos. Este Curry hijo de p… necesitaba otro MVP y 3 All Star para hacer el trabajo. Basura imbécil”, refería el tuit que le gustó a Durant.

AINT NO WAY KD JUST LIKE MY TWEET SAYING CURRY TRASH @ShannonSharpe @StephenCurry30 @RealSkipBayless @stephenasmith @maxkellerman @Flight23White pic.twitter.com/GQSMfpOGEG

— JP (@sleiman_jp) April 21, 2021