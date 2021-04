La Cámara Baja votará para admitir a Washington D.C. como el estado 51

La Cámara Baja votará el jueves sobre un proyecto de ley para admitir a Washington, D.C., como el estado número 51, aunque es probable que la medida fracase en el Senado, dividido en partes iguales entre republicanos y demócratas.

El martes, la Administración Biden apoyó formalmente una propuesta de los demócratas para convertir a Washington, D.C. en el estado número 51, reportó CNBC.

El Congreso debería “proporcionar una transición rápida y ordenada a la estadidad” para los más de 700,000 residentes de Washington que no tienen representación de voto total en la Cámara y el Senado, dijo la Oficina de Administración y Presupuesto en una declaración de política administrativa.

El presidente Joe Biden reveló oficialmente su postura el mes pasado, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que él “cree que merecen representación, por eso apoya la estadidad de DC”.

Para los defensores del proyecto de ley, la estadidad de D.C. es una cuestión de derechos civiles.

El distrito tiene una población de más de 700,000 personas, mayor que la población de Wyoming o Vermont.

