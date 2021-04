Ancelotti pensaba que la Superliga era una broma

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, aseguró que se tomó el anuncio de la Superliga como si fuera una broma y dijo que es imposible que ese proyecto salga adelante.

“¿Mi primera reacción? Dije que estaban de broma, que tenía que ser un chiste“, apuntó el italiano en rueda de prensa antes del partido de este viernes contra el Arsenal.

“Es una broma porque hace unas semanas me preguntaron en televisión sobre esto y dije que no podía pasar porque era imposible. La cultura europea del deporte es diferente a la americana, no porque ellos estén equivocados y nosotros no, es que la gente y la cultura son diferentes”, añadió Ancelotti.

"I was sure the Super League was not going to happen. The 12 clubs were wrong."Carlo Ancelotti 🗣 pic.twitter.com/mXnpfThOsk

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 22, 2021