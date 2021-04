Adamari López es fulminada en redes por unirse a campaña de vacunas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López provocó tremendo alboroto recientemente con una publicación que hizo en sus redes de un video de una campaña de vacunas promovida por Telemundo.

La presentadora de “Hoy Día” es parte de la campaña de la televisora llamada “Planifica Tu Vacuna” una app que busca facilitar el proceso de distribución de vacunas Covid-19 en los Estados Unidos.

La chaparrita consentida aparece al inicio del video donde con una gran sonrisa y visiblemente orgullosa comparte la frase:

“Yo me remango la camisa por mi hija y por su futuro“, se le escucha mencionar.

Durante la grabación aparecen muchas otras celebridades del canal cada uno exponiendo sus distintas razones para “remangarse la camisa” y planificar su proceso de vacunación.

“Para abrazar y volverse a tomar fotos con sus fans“, “Para poder disfrutar de mis cantantes favoritos en vivo“, “Por reunirnos en una gran mesa a comer juntos de nuevo“, “Porque todos gocemos de buena salud“, “Por la incansable labor del personal de salud y los trabajadores esenciales“, entre otras.

Planifica Tu Vacuna brinda a los usuarios información confiable y detallada sobre el proceso según sus lugares de residencia, y los ayuda a planificar para recibir la vacuna contra el coronavirus, cuando sean elegibles enfocándose principalmente en los hispanos, para que sin problema puedan navegar el a veces confuso proceso de agendar una cita.

Fuertemente criticada por usuarios de las redes

En cuestión de minutos como era de esperarse empezaron a llegar cientos de comentarios pero para sorpresa de la puertorriqueña la gran mayoría han sido fuertes críticas por aparecer como imagen de la campaña o negativas para vacunarse.

“Pues yo no me la remango“, “¿Como te prestas para esto?“, “Esa es una gran mentira la vacuna no existe“, “Mal por Telemundo con esa campaña, las vacunas son y deben ser voluntarias”, “No te prestes para esto por favor ,si tú tomaste esa decisión es tu problema”, “Pues yo tampoco me remango nada, con esa vacuna el futuro se ve bien negro. Sigan confiando”, expresaron sus opiniones algunos usuarios.

Pero no todo ha sido malos comentarios, hubo muchos otros usuarios que han compartido su experiencia al aplicarse alguna dosis o inclusive hay quienes ya se aplicaron las dos dosis y están felices por haber tomado esa decisión y se lo hicieron saber a la actriz a través de algunos mensajes.

“Pues yo por decisión propia mañana me toca mi primera dosis“, “Yo ya me la remangue“, “Yes, ya yo me remangue mi camisa por mi familia“, escribieron bajo el post.