Irina Baeva responde a quien la llamó “rompe hogares”

Desde que dio a conocer su romance con Gabriel Soto, Irina Baeva ha sido blanco de fuertes críticas dentro y fuera de las redes sociales. Aunque han pasado varios años y ella se ha esforzado por limpiar su imagen asegurando que no tuvo nada que ver con el divorcio de su prometido y Geraldine Bazán no deja de recibir insultos, pero esta vez no se quedó callada y decidió responder a quien la insultó y llamó “rompe hogares”.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus 3.2 millones seguidores de Instagram, en donde la actriz de origen ruso habló de algunos aspectos relevantes de su vida como su carrera, estilo de vida y hasta compartió algunos secretos de belleza; sin embargo, entre las dudas de los usuarios surgió un mensaje al que no pudo evitar responder de forma contundente.

“¿Por qué eres bien pu** y rompe hogares? Pero responde que no te de pena tu realidad“, se lee en la pregunta que mostró abiertamente, a la que no dudó en dar réplica con una respuesta que dejó sorprendidos a muchos.

Y es que, ante el cuestionamiento, Baeva decidió no quedarse callada y responder con total elegancia que “Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón.”

Además finalizó su mensaje agradeciendo por tomarse el tiempo de interactuar con ella mientras asegura no tiene nada de qué avergonzarse:

“Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. ¡Bendiciones!“, fue como reaccionó la protagonista de telenovelas.

Mientras que en un mensaje más, compartió un consejo para defender el amor de la misma forma en que ella lo ha hecho a pesar de los constantes ataques que recibe.

“No importan las críticas, tú tienes que saber muy bien quién eres y cuál es la realidad de las cosas. Con eso basta y sobra. Si el amor es verdadero, siempre valdrá la pena luchar por él. Las cosas no siempre serán fáciles, y por lo que se quiere, se lucha“, agregó.