Baja la demanda por vacunas de COVID: conoce los argumentos de los opositores a la inmunización

Si de algo está convencida María Ruiz de 45 años, es de que no va a ponerse la vacuna de COVID-19, ni ella, ni su esposo ni su único hijo de 10 años.

“Esa vacuna contra COVID-19 es de emergencia para las personas de alto riesgo. Yo no soy una persona de alto riesgo, no tengo enfermedades crónicas, no soy obesa y tomo el sol y mis vitaminas a diario”.

María es parte del grupo de quienes se oponen a la vacuna contra COVID-19, y que se hacen llamar la resistencia contra la inmunización.

“Claramente te dicen que la vacuna no va a prevenir que te dé COVID, que lo único que hace es evitar que vayas a dar al hospital. Una persona que es sana, que no es obesa y hace ejercicio diario, si le pega el virus no va a terminar en el hospital. ¿Entonces en qué te ayuda?”, cuestiona.

Es más María cree que ella ya tuvo COVID el año pasado. “No me hice la prueba. Pasé un mes y medio en cama y encerrada, pero no tuve que ir al hospital”.

Esta inmigrante de Costa Rica quien ya es ciudadana estadounidense remarca con contundencia que no se va a poner la vacuna, pero eso sí, dice que toma sus precauciones, usa mascarilla, no acude a eventos masivos y no mete gente a su casa.

Y además del consumo diario de vitaminas, ejercitarse y una buena dieta, dice que “mi familia y yo estamos tratando de estar más en contacto con la naturaleza y salimos mucho a hacer hiking (senderismo) desde que comenzó la pandemia”.

Las voces de los opositores a las vacunas se escuchan en momentos en los que a nivel país hay una creciente falta de demanda por la inmunización contra el coronavirus, lo que despierta temor porque esa resistencia antiinmunización puede hacer que no se alcance la inmunidad comunitaria tan pronto como originalmente se pensó.

Hasta el domingo 25 de abril, más de 225 millones de estadounidenses se habían aplicado por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID, y casi un cuarto de la población estaba completamente vacunada.

Pero al mismo tiempo, millones ya no están regresando por la segunda dosis. De acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el 92% de la gente se ha puesto las dos dosis de la vacunas Moderna o Pfizer, pero hay un 8% que equivalen a 5 millones de estadounidenses que se han perdido la segunda dosis.

La doctora Eloísa González del Hospital General del condado de Los Ángeles y la Universidad del Sur de California, sostiene que hay muchas razones porque la gente ya no regresa por la segunda dosis.

“Piensan que ya con la primera dosis tienen suficiente protección, les dio miedo, temen a los efectos secundarios o se dejaron llevar por información errónea. En realidad, no lo sabemos”.

Lo que es verdad es que hasta este momento no saben cuál es el nivel de seguridad que una persona adquiere solo con una dosis. “Lo único que sabemos por cierto es que se alcanza la máxima protección dos semanas después de la segunda dosis”.

Por lo tanto, aconseja a las personas que no se pusieron la segunda dosis a hacerlo en cuanto puedan y hasta 6 semanas después.

José Ramírez, un inmigrante nicaragüense naturalizado estadounidense, quien ronda los 50 años y pidió no revelar su nombre real porque se dedica al periodismo en California, afirma que no se pondría la vacuna ni aunque le paguen, porque considera que es experimental y no se ha probado que evita el virus.

“Es un negocio económico grande de las farmacéuticas y se ha montado todo un show dramático para hacer que nos las pongamos, en especial los latinos y las minorías porque quieren exterminar a todo un pueblo y dejar a nuestros hijos estériles”.

Dice que las voces de científicos acreditados no se dejan escuchar; y en cambio se permite la de aquellos que nos lavan el cerebro y nos crean la necesidad de ponernos la vacuna.

“Yo ni siquiera creo en el uso de las mascarillas, pero me la pongo en los lugares obligados”.

¿Qué cómo me cuido para no contagiarme? “Tomo vitaminas Zinc, Magnesio, C”.

Mitos e información errónea

La doctora González confirma que ha bajado la demanda por la vacuna, lo que puede deberse a que la gente está ocupada o tiene ideas erróneas o información equivocada.

“Lo que les pedimos es que no se dejen llevar por mitos ni teorías de conspiración. En nuestro sitio VacunateLosAngeles.com tenemos respuestas a las preguntas frecuentes y a los mitos que se difunden en las redes sociales. A veces la resistencia no viene de los antivacunas sino de personas educadas que no tienen la información correcta o se basan en fuentes no confiables”.

¿Si uno es saludable y no tiene enfermedades crónicas, corre menos riesgos?

La doctora González dijo que es muy probable, pero también se ha visto en las salas de emergencia a personas aparentemente saludables que han llegado a tener consecuencias severas. “No está garantizado al 100% que las personas por su edad o condición física no puedan enfermar gravemente. Y aún cuando eso pasara, si adquieren el virus pueden ser transmisores del virus a los más vulnerables como pueden ser sus amigos queridos o familiares”.

La especialista médica enfatizó que en especial los hombres latinos que son saludables han muerto en tasas tres veces más que los hombres blancos cuando se infectan. “Hay hombres latinos de 50 años que han llegado por su propio pie al hospital y ya no vuelven a salir”.

¿Qué opina de quienes nos dicen que nos están exponiendo a una vacuna experimental?

“El virus es igual de nuevo y ha matado a millones a través de todo el mundo. No hemos tenido una sola muerte a causa de la vacuna. En cambio el riesgo de infección por el virus es astronómico”.

¿Qué hay sobre las versiones de que la vacuna causa esterilización

“Hasta ahorita no se ha visto que cause problemas con la fertilidad de mujeres o hombres. De acuerdo a la experiencia de las vacunas que hemos usado por décadas, las reacciones se manifiestan en las primeras 6 semanas de la vacunación, nunca se ven efectos nuevos después de esa fecha.

Por ahora no tenemos razón que nos indique que podría tener un efecto negativo, y se está monitoreando a las mujeres que participaron en los estudios de las vacunas y a quienes se les advirtió que no se embarazaran”.