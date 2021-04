Oficial propone una charla privada a LeBron para que conozca la realidad policial

Una agente de la Policía de Los Ángeles de nombre Deon Joseph ha solicitado una charla privada a LeBron James para explicarle en primera persona la realidad a la que se enfrenta un oficial en sus labores de patrullaje.

La solicitud se generó luego que la estrella de los Lakers publicara un mensaje en Twitter recriminaba la acción de un agente que mató a una joven afroamericana de 16 años.

Joseph le ha enviado una carta para que se reúnan y puedan charlar. “No voy a atacarte desde el odio. No habrá insultos. Soy un hombre honesto”, asegura el agente.

Well Known Police Officer Deon Joseph Writes Letter To LeBron, Requests Meeting Following Attack On Cop https://t.co/hAGAaumXfh pic.twitter.com/2XDCDuzxUE

“Tu postura sobre la policía es errónea y extrema. Su tweet dirigido a un oficial de Ohio que salvó la vida de una joven fue irresponsable. Mostró una completa falta de comprensión del desafío de nuestro trabajo en el fragor del momento. Pones un objetivo en la espalda de un ser humano que tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo para salvar una vida de un ataque mortal”, dijo el funcionario.

Joseph pide a LeBron que no generalice cuando hable de los agentes de policía que cometen excesos contra la población afroamericana.

This man just made my top ten list of favorite tv personalities. If we all just step back and think critically we could save this entire country. Marcellus. You are a breath of fresh air man. https://t.co/OrUg0VzQ3B

— Deon Joseph (@ofcrdeonjoseph) April 25, 2021