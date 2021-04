Video: Devin Cannady de Orlando Magic padeció de una fractura abierta en el tobillo

El base de los Orlando Magic, Devin Cannady, tuvo que salir de la cancha en camilla luego de sufrir una fractura abierta en el tobillo al comienzo del juego vs. los Indiana Pacers.

La lesión ocurrió cuando faltabal tres minutos por jugar en el primer cuarto. En aquel momento Cannady se apresuró a a defender una bandeja de contraataque, pero cayó sobre su pierna derecha.

Cannady inmediatamente gritó de dolor cuando la sangre brotó de su tobillo. Su compañero de equipo, Mo Bamba, corrió a su lado para cubrir el área lesionado con su propio camiseta. En las cámaras se logró ver la sangre en la cancha.

Cannady fue sacado de la cancha en una camilla. Antes de irse, levantó su dedo pulgar hacia arriba y todos los presentes lo ovacionaron de pie.

Devin Cannady was taken out on a stretcher after suffering a lower leg injury 🙏 pic.twitter.com/a4B7dJjb8V

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021