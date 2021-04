Menores migrantes escapan del Coliseo Freeman en San Antonio; el albergue fue criticado por el gobernador de Texas

TEXAS – Hace unas semanas el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó las instalaciones del Coliseo Freeman en San Antonio y señaló que no se encontraban en condiciones para albergar a menores inmigrantes.

Este martes las autoridades anunciaron que varios menores lograron escapare del lugar.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) informó que tres menores migrantes que se encontraban alojados en el albergue temporal salieron sin permiso y no han sido localizados.

La fuga de los tres menores ocurrió este 12 de abril y desde entonces no han sido recuperados, según un comunicado de prensa dado a conocer este martes.

Un adolescente adicional fue reportado como desaparecido la mañana del 16 de abril, pero fue encontrado en las instalaciones después de haberse cambiado a una camilla diferente en el albergue”, indicó el comunicado. “Desde entonces, no ha habido ningún otro adolescente que haya salido del lugar sin permiso”.

